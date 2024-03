Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 marzo 2024: Thomas mette a tacere Douglas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas si accorge che Douglas sta usando ancora una volta l'app clona voci e mette in guardia il figlio. Non deve dire a nessuno della sua esistenza!

Nelle puntate di Beautiful in onda il 23 marzo 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Thomas dovrà tenere sotto controllo Douglas. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che il piccolo Forrester continuerà a giocare con l’app clona voci e lo farà persino insieme a Donna. Il giovane stilista dovrà correre immediatamente ai ripari. Non solo manderà il figlio immediatamente in camera sua ma gli imporrà di smettere di dilettarsi con il suo cellulare. Questo duro comportamento lascerà Donna senza parole e la Logan comincerà a pensare che sua sorella Brooke non si sbagli sul suo figliastro e deciderà di tenerlo pure lei d’occhio.

Anticipazioni Beautiful: Douglas gioca con l’app clona voci insieme a Donna

Ridge ha deciso di annullare il suo matrimonio con Brooke e Thomas può dire di aver finalmente vinto. Ma il Forrester dovrà stare attento alle mosse di suo figlio, che potrebbe smascherarlo da un momento all’altro. Sì perché il bambino continuerà a giocare con l’app clona voci e si divertirà a fare scherzi a tutti, compresa Donna. La Logan, attratta da questo giochino in grado di simulare perfettamente la voce di Eric – con cui Douglas l’ha chiamata – si avvicinerà al piccolo per divertirsi e giocare con lui. La sorella di Brooke chiederà al nipotino acquisito di farle sentire quali altre voci ha creato e Thomas, accortosi di cosa sta succedendo nel salone di casa di suo nonno, sarà costretto a intervenire e strappare dalle mani del figlio il giochino con cui si sta dilettando.

Beautiful Anticipazioni: Thomas zittisce Douglas!

Thomas sarà una furia. Imporrà a Douglas di smetterla immediatamente di giocare e di salire immediatamente in camera sua. Il piccolo obbedirà senza fare storie e Donna sarà sconvolta dallo strano comportamento del nipote di Eric, fin troppo autoritario ed esagerato, in fin dei conti Douglas non stava facendo niente di male. Più tardi Thomas chiederà al figlio di non parlare più con nessuno di questa particolare applicazione che ha sul telefono e di tenere per sé qualsiasi tipo di informazione. Il ragazzino, incapace di capire perché suo padre tenga tanto a tutto questo, gli prometterà di non farne più menzione nemmeno con Donna. Lo stilista si sarà messo al sicuro? Il suo piano segreto rimarrà ancora tale?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Donna preoccupata per Douglas. Thomas è pericoloso!

Il comportamento del Forrester lascerà Donna talmente tanto stupita da farla correre da sua sorella, per raccontarle quanto successo. Brooke ha giurato di stanare Thomas e lo confesserà anche alla sua sorellina, dicendole di aver la sensazione che il suo figliastro sia più che mai responsabile della fine del suo matrimonio. Donna non potrà che concordare con lei; c’è qualcosa di molto strano nel nipote di Eric e il suo atteggiamento con Douglas gliene ha dato prova. Le due Logan saranno d’accordo nel tenere d’occhio il ragazzo, capace purtroppo di piani diabolici.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.