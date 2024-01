Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 gennaio 2024: Brooke rivela a Hope che Thomas l'ha minacciata con un coltello!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke sarà sempre più convinta che Thomas sia pericoloso e vada fermato.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 18 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke picchierà duro contro Thomas e senza peli sulla lingua continuerà a ribadire che il suo figliastro sia un uomo pericoloso e che debba essere fermato. La Logan rivelerà a Hope di aver assistito a una scena raccapricciante e di essere sicura che il Forrester l’abbia minacciata con un coltello. Intanto Steffy e Taylor cercheranno di trovare un modo per difendere Thomas dalle accuse che sicuramente continueranno a fioccare da parte di Brooke mentre Ridge si accerterà che suo figlio non abbia strane intenzioni e che non abbia perso il controllo della situazione.

Anticipazioni Beautiful: Brooke accusa Thomas di averla minacciata con un coltello

Thomas ha accusato Brooke di avergli rovinato la vita e senza accorgersi lo ha fatto con un coltello in mano. Per la Logan questo è stato un ulteriore segno che il suo figliastro abbia perso definitivamente il suo equilibrio – ammesso che lo abbia mai recuperato – e che non sia un uomo di cui fidarsi. La bionda, a colloquio con sua figlia prima e con sua figlia e Liam successivamente, ha ribadito a gran voce di essere molto preoccupata per il futuro di Douglas e per il futuro di tutta la loro famiglia. Raccontato ai due ragazzi della faccenda del coltellaccio, Brooke ha invitato tutti a guardarsi le spalle dal giovane Forrester, contro cui è disposta a chiamare i servizi sociali.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Taylor pronte a difendere Thomas

Le accuse di Brooke contro Thomas sono molto pesanti e Taylor è preoccupata per suo figlio. Lei e Steffy ne parleranno nell’ufficio della Hayes e giureranno di proteggere il giovane Forrester dalle assurde parole della Logan. Thomas non è un ragazzo pericoloso anzi ha fatto passi da gigante nel suo percorso di redenzione e nessuno può permettersi di negarlo. Steffy rivelerà alla madre di essere furiosa con Brooke, che ancora una volta sta cercando di sabotare la loro famiglia, con il chiaro intento di avere Ridge tutto per sé e dalla sua parte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge si accerta che Thomas non abbia perso il controllo

Prima di raccontare a Hope e Liam quanto successo con Thomas, Brooke ha parlato con Ridge. La donna è stata molto chiara con suo marito e gli ha ribadito di essere sempre più convinta che suo figlio non sia rinsavito ma sia il solito squilibrato. La bionda ha picchiato duro contro il figliastro e visto che si è sentita minacciata con un coltello, è pronta persino a chiamare i servizi sociali. Ridge è rimasto senza parole ma come Steffy e Taylor non crede che suo figlio abbia davvero perso il senno. Lo stilista lo incontrerà alla Forrester Creations e gli chiederà di raccontargli cosa sia davvero successo e perché Brooke fosse così furiosa. Il ragazzo si affretterà a rincuorare il padre; non aveva intenzione di minacciare la matrigna e non intende mai e poi mai mettere a repentaglio la vita del figlio. Thomas dirà al padre di essere infastidito dalle accuse di Brooke e di desiderare che la donna si fidi di lui, almeno una volta nella vita. Ridge crederà alle parole del suo primogenito e gli prometterà di stargli accanto in questa lotta per dimostrare di essere cambiato.

