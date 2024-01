Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 gennaio 2024: Nikki e Deacon di nuovo insieme. Per Sheila è un vero problema!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Nikki incontra Deacon a Il Giardino. Sheila è in ansia!

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 gennaio 2024, su Canale5 alle ore 13.45, Deacon incontrerà una sua vecchia conoscenza. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Nikki Newmann, a Los Angeles per ritirare un vestito commissionato a Eric e Ridge, si recherà a Il Giardino per incontrare lo Sharpe e avere da lui dei documenti molto importanti. Sheila, nemica di Nikki, osserverà la cosa da lontano e rischierà di essere riconosciuta dalla sua antica rivale.

Anticipazioni Beautiful: Nikki Newman a sorpresa di nuovo a Los Angeles

Nelle puntate di Beautiful è arrivata una vecchia conoscenza dei Forrester: Nikki Newman. La donna, ereditiera di Genoa City, è giunta alla Forrester per ritirare un abito commissionato alla Forrester Creations, dalla figlia, per il suo anniversario di matrimonio. Nikki è tra i protagonisti della serie sorella di Beautiful, Febbre d’Amore, ed è legata a due personaggi della nostra Soap di Canale5, a doppia mandata. La bionda è infatti nemica giurata di Sheila ed ex moglie di Deacon Sharpe. Nella puntata del 17 gennaio 2024, Nikki rivedrà il suo ex marito e finirà persino per incrociare lo sguardo della Carter, senza però riconoscerla.

Beautiful Anticipazioni: Nikki e Deacon di nuovo faccia a faccia

Nikki è tornata a Los Angeles non solo per l’abito di sua figlia ma anche per ottenere da Deacon delle importanti informazioni su una loro nemica comune di Genoa City. I due si incontreranno a Il Giardino, dove lo Sharpe le consegnerà un plico di documenti, preziosissimi per la Newman. Il loro incontro, inaspettato, sarà osservato con preoccupazione da Sheila, che li osserverà da lontano e mascherata. Nikki non riuscirà a riconoscere Sheila ma Deacon, sbiancherà dalla testa ai piedi, nel vedere le due donne nello stesso posto e una davanti all’altra, dopo così tanto tempo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas nei guai. Brooke è scatenata!

Deacon sbiancherà nel vedere Sheila e Nikki nello stesso posto e nello stesso momento e avrà paura che la sua ex moglie possa riconoscere la Carter e mettere entrambi nei guai. Per sua fortuna, la Newmann non riconoscerà la rossa e lascerà Il Giardino soddisfatta delle informazioni che è riuscita a ottenere dallo Sharpe. Chi invece suderà freddo e dovrà davvero guardarsi le spalle sarà Thomas. Dopo aver accusato Brooke di avergli rovinato la vita e aver brandito, senza rendersi manco conto, un coltello contro di lei, il Forrester penserà di essersi messo nei guai con la sua matrigna. E in effetti quanto successo a Villa Forrester ha scosso la Logan e l’ha messa ancora di più sull’attenti. La donna non si farà alcuno scrupolo di raccontare a suo marito quanto accaduto con il figliastro e di minacciare di chiamare i servizi sociali per mettere Douglas al sicuro dal suo pazzo padre. Ma attenzione a quello che vedremo nelle prossime puntate, che ci riserveranno dei colpi di scena spettacolari.

