Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 gennaio 2024: Thomas accusa Brooke di avergli rovinato la vita!

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, la discussione tra Brooke e Thomas prenderà un risvolto molto drammatico. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan accuserà il figliastro di essere il solito squilibrato, in grado di mettere in pericolo la loro famiglia ma soprattutto di avercela con lei, da sempre. Lo stilista, preso dall’ira, le urlerà contro tutto il suo odio e non si accorgerà di avere ancora in mano il coltello con cui stava tagliando la mela. Il giovane le rinfaccerà di avergli rovinato la vita, sin da quanto era un giovane.

Anticipazioni Beautiful: Brooke è convinta che Thomas sia pericoloso

Brooke ha attaccato Thomas senza più alcun freno. La Logan è andata dritta alla fonte del problema ed è convinta che liberandosi del problema Thomas Forrester, riuscirà a riconquistarsi il suo spazio nella vita di Ridge. La donna è certa che se il suo figliastro non avesse tirato fuori la questione Douglas, certe cose non sarebbero nemmeno scoppiate. Brooke non si schioda dalle sue convinzioni e crede che il rampollo di casa Forrester sia stato e sia ancora un folle, un pazzo da fermare e tenere d’occhio, senza che abbia possibilità di agire.

Beautiful Anticipazioni: Brooke accusa Thomas di volerla distruggere

Mentre Ridge chiederà perdono a Taylor e Steffy e comunicherà loro di voler fare ammenda dei suoi errori, tornando a casa da loro, Brooke continuerà a tartassare Thomas e ad accusarlo di volerla rovinare. La Logan non si darà pace fino a quando il suo figliastro non uscirà dalla sua vita o comunque non si intrometterà negli affari della sua vita, Douglas compreso. La bionda picchierà duro e continuerà a insistere con lui affinché si faccia indietro ma finirà per scatenare un’ira che si rivelerà molto pericolosa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas urla il suo odio contro Brooke

Thomas non accetterà che Brooke gli si rivolti contro in questo modo ma soprattutto che lo accusi di essere un pazzo e neghi i suoi diritti di padre. Il ragazzo perderà il controllo e comincerà a urlarle contro tutto il suo disprezzo. Non solo le rinfaccerà di averle rovinato la vita ma la minaccerà di farsi indietro e di non disturbarlo più. Non si accorgerà però di avere ancora in mano il coltello con cui stava tagliando la mela e che finirà per muovere davanti a una Brooke spaventata e preoccupata. Sarà proprio questo particolare a mettere in allarme la Logan e a far degenerare le cose… in un modo del tutto inaspettato.

