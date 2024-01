Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 gennaio 2024: Deacon esasperato da Sheila mentre Thomas teme la vendetta di Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon non sopporta più che Sheila faccia di testa sua e che metta entrambi in difficoltà. Lo Sharpe tenterà ancora una volta di fermarla... ma invano.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 16 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Deacon non riuscirà più a sopportare la situazione in cui si è cacciato a causa di Sheila. La presenza della Carter a casa sua sta diventando insopportabile. Il barista deve guardarsi le spalle continuamente e impedire che la sua amica combini ulteriori danni e che lo metta in pericolo. Per questo tornerà alla carica e le chiederà di nuovo di andarsene, senza però ottenere nulla di fatto. Intanto Thomas racconterà a Taylor dell’incontro/scontro con Brooke. Il ragazzo sarà molto preoccupato per quello che è successo con la Logan.

Anticipazioni Beautiful: Deacon esasperato da Sheila

La convivenza tra Sheila e Deacon è diventata un vero problema. Nonostante si impegni costantemente per tenere a bada la sua amica, il barista non sta ottenendo nulla se non ulteriori problemi. La Carter non ha infatti alcuna intenzione di rinunciare a Finn e a suo nipote e questo potrebbe mettere lei e pure Deacon in grande pericolo. Se la polizia scoprisse che il padre di Hope ha dato asilo a una fuggitiva, per lui si aprirebbero di nuovo le porte del carcere. Lo Sharpe sarà totalmente esasperato e tornerà di nuovo a pregare la sua fastidiosa coinquilina di stare tranquilla e di non fare ulteriori sciocchezze. Ma anche queste ultime preghiere rimarranno inascoltate.

Beautiful Anticipazioni: Deacon finirà di nuovo in prigione?

Deacon ha una paura folle che Sheila lo metta di nuovo nei guai. La sua presenza a casa sua è un vero problema, soprattutto perché se scoprissero che è lui a nasconderla, passerebbe dei guai da cui non riuscirà a liberarsi tanto presto. Lo Sharpe è perfettamente consapevole e lo sarà sempre, che una mossa falsa gli sarà fatale ma Sheila non sembrerà voler ascoltare i suoi avvertimenti, anzi rischierà di mettersi nuovamente nei guai, presentandosi a Il Giardino mentre ci sarà pure Nikki, una sua vecchia e sgradita conoscenza. Le due donne, in passato, hanno condiviso dei momenti di grande tensione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas in ansia per lo scontro con Brooke

Thomas ha accusato Brooke di avergli rovinato la vita e tra un’accusa e l’altra il Forrester e la Logan hanno finito per avere uno dei loro peggiori scontri. Thomas si renderà conto di aver tenuto in mano, per tutto il tempo, il coltello con cui stava tagliando la mela per Douglas e penserà – purtroppo a ragione – che Brooke possa averlo notato e possa usarlo contro di lui. Il ragazzo confiderà le sue perplessità e le sue paure a sua madre e spererà che la situazione non degeneri.

