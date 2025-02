Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 febbraio 2025: Hope dice addio a Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 13 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Hope raggiunge Thomas e lo informa di aver deciso di rompere con lui per provare a salvare il suo matrimonio con Thomas.

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 13 febbraio 2025 alle ore 13.45 su Canale5, Hope prenderà la sua decisione definitiva. La Logan ha compreso di aver sbagliato tanto negli ultimi mesi e, pentita delle sue azioni, sarà pronta a rimediare. Per questo si presenterà da Thomas, pronta a chiudere con lui. La ragazza racconterà al Forrester dell’ultima conversazione avuta con Liam e di come sia di nuovo emerso l’argomento Beth, ancora un doloroso ricordo. La Logan riferirà al figlio di Ridge di non poter continuare in questo modo e di non poterlo perdonare per quello che ha fatto ma soprattutto gli confesserà di aver deciso di provare a salvare il suo matrimonio. Lo deve a sua figlia e lo deve a se stessa. Thomas si scuserà ancora una volta con lei e cercherà di convincerla di essere cambiato e di non essere più la persona che è stata in grado di darle un così grande dolore. Ma le sue parole non sortiranno alcun effetto.

Beautiful Anticipazioni 13 febbraio 2025: Hope ha preso la sua decisione

Hope ha cambiato idea e ora sembra decisa a tornare completamente sui suoi passi. La Logan ha cominciato a pentirsi delle sue azioni e si è sentita in colpa per aver ceduto alle sue pulsioni, senza prima riflettere. Il suo matrimonio con Liam meritava di più e doveva lottare per salvare le sue nozze e per dimostrare al compagno che non tutto era perduto. Ma il suo desiderio di essere amata e di non combattere per l’amore di un uomo, l’hanno portata a continuare per una strada che non sembra più percorribile, non ora, non più.

Beautiful Anticipazioni: Hope vuole tornare da Liam

La festa di compleanno di Beth ha permesso a Hope e Liam di confrontarsi come non avevano fatto prima. I due si sono ritrovati, rincontrati ma soprattutto hanno compreso quanto Beth fosse felice di vederli insieme e uniti. Questo ha aperto i loro cuori e li ha portati a parlare di quello che hanno fatto dal viaggio a Roma in poi. Liam ha chiesto alla sua ormai ex moglie di rivelargli, una volta per tutte, perché abbia ceduto al fascino proprio di Thomas e come abbia potuto lasciarsi andare con l’uomo che ha causato così tanto dolore alla loro famiglia. Questa domanda ha fatto scattare qualcosa nella Logan, che ha deciso di tornare indietro sui suoi passi e di provare a salvare il loro rapporto. Ma prima di tutto dovrà chiarire la sua posizione con Thomas, che raggiungerà nel suo appartamento.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Hope lascia Thomas

Il confronto tra Thomas e Hope sarà particolarmente duro e doloroso. La Logan andrà dritta al punto e confesserà al Forrester di aver deciso di tornare da Liam e di recidere ogni loro legame. La ragazza gli rivelerà di aver deciso di provare a salvare il suo matrimonio ma soprattutto gli racconterà della discussione avuta con Liam, in cui si è tornato a parlare del rapimento di Beth e di tutto il dolore che entrambi hanno provato. La rabbia e il risentimento di Hope esploderanno come mai prima e il Forrester tenterà di scusarsi ma soprattutto di dimostrare di essere una persona diversa da quella che era un tempo, ora non più capace di fare del male alle persone come prima. Ma le belle parole del figlio di Ridge non riusciranno a calmare Hope, ormai decisa a chiudere ogni ponte con gli errori compiuti nel suo recente passato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.