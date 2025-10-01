Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 ottobre 2025: Luna ha rovinato tutto?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 2 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Luna ha rovinato tutto? È la domanda che ci facciamo noi e che continuerà a farsi la ragazza nella puntata di Beautiful in onda il 2 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5. La Nozawa non capisce cosa le sia successo e perché sia finita nel letto di Zende, pensando di essere tra le braccia di RJ. A preoccuparla è ovviamente come affrontare questo errore e se – e come – dirlo al suo compagno, certa che non la prenderà bene e che anzi potrebbe addirittura volerla fuori dalla sua vita. Luna non riesce a parlare al telefono con RJ, non ora; deve prendere tempo e soprattutto fare ordine nella sua mente per capire cosa sia successo la sera precedente. Sua madre saprà certamente aiutarla o almeno darle il supporto. E Poppy comprenderà subito cosa possa essere accaduto. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Luna in ansia per la notte d’amore con Zende

Luna è distrutta dal suo errore e Zende è molto preoccupato che la giovane pensi di essere stata abusata. Il Forrester si è subito affrettato a mettere le cose in chiaro e a dire alla Nozawa che è lei che si è infilata nel suo letto, facendogli capire di voler passare la notte con lui e non il contrario. Luna non riesce a ricordare nulla, sa solo che a un certo punto – quando ancora si trovava a Villa Forrester – ha cominciato a sentirsi stordita e ha deciso di andare a dormire da RJ… peccato che non sia entrata a casa del suo innamorato ma in quella di suo cugino. E il brutto è che lei non si è accorta dello scambio di persona e ha creduto, sino alla fine, che si trattasse del suo amato.

Luna teme di essere stata drogata, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful del 2 ottobre 2025

Luna ricorda di essersi sentita molto stanca e di aver deciso, come detto, di arrivare a casa di RJ e di dormire da lui. E sino alla mattina è stata convinta di essere stata in compagnia del suo fidanzato. Peccato però che al suo fianco abbia trovato Zende, felice di aver passato la notte con lei. Luna è sbiancata e continuerà a chiedersi e richiedersi perché abbia visto tutto il tempo RJ davanti ai suoi occhi e perché abbia avuto questa allucinazione. Possibile che abbia bevuto troppo o che qualcuno l’abbia drogata? Nessuna di queste domande troverà una risposta logica.

Beautiful: Luna si confida con Poppy e…

Luna ha lasciato casa di Zende con mille domande in testa e con un senso di colpa che la sta letteralmente uccidendo. La ragazza sarà veramente disperata e non riuscirà a capire cosa le sia successo. Arrivata da sua madre, le racconterà ogni cosa e condividerà con lei i suoi dubbi. La giovane rivelerà di aver bevuto due bicchieri di champagne e di essersi sentita stordita come se l’avessero drogata. Ma chi potrebbe essere stato? Chi poteva avere interesse a farla stare male? Nessuno, nemmeno Zende. Poppy chiederà alla figlia se abbia mangiato a sufficienza e lei le risponderà di aver spizzicato solo qualcosa e di aver mangiato le sue mentine. A quel punto la Nozawa senior sbiancherà spaventatissima capendo tutto quello che è successo a sua figlia. Era drogata sì ed è tutta colpa sua!

