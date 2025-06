Beautiful: Ridge pronto a staccare la spina a suo padre. Perché il Forrester non vuole provare a salvare Eric?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge dovrà fare una scelta molto difficile. Finn gli offrirà una chance di provare su Eric una cura sperimentale che potrebbe salvarlo ma il Forrester dirà di NO e vorrà staccare la spina al patriarca. Ma perché questa decisione? Ve lo sveliamo.

Verso la fine di questa settimana – dal 23 al 29 giugno 2025 – Ridge dovrà prendere una decisione molto difficile, che farà storcere il naso a Donna, Steffy e Brooke. Nelle prossime puntate di Beautiful il Forrester dirà NO alla cura sperimentale che Finn ha trovato e che potrebbe salvare il patriarca ma per lo stilista sarà arrivato il momento di lasciare andare suo padre. Ma perché questa decisione? Cosa spingerà il designer a prendere questa decisione per il suo adorato papà? È il momento di fare chiarezza.

Beautiful: Finn trova una cura sperimentale per salvare Eric

Nelle prossime puntate di Beautiful, in arrivo in questi ultimi giorni di giugno 2025, verrà finalmente spiegata l’assenza di Finn alla festa d’addio di Eric. Il dottore non ha preso per nulla sottogamba la necessità di stare accanto a Steffy in questo momento difficile per lei e la sua famiglia ma anzi si è messo all’opera per studiare il caso del Forrester e per trovare un modo per aiutare concretamente la famiglia. E il bel medico ci riuscirà e potrà comunicare alla sua consorte di non aver potuto partecipare alla serata perché molto impegnato a cercare un modo per salvare la vita a suo nonno. Finn troverà una cura sperimentale per Eric e potrebbe salvargli la vita; ovviamente essendo sperimentale non ci saranno certezze se funzionerà o meno e il risultato potrebbe essere un totale successo quanto una catastrofe incredibile. E sarà questo che farà storcere il naso a Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Ridge pronto a non far soffrire Eric

La festa d’addio di Eric è iniziata e Ridge ha imposto a tutti di sorridere. Il Forrester ha chiesto alla sua famiglia di fingere che vada tutto bene e ha invitato chiunque non ci riesca a non presentarsi all’evento. Tutti i Forrester hanno scelto di mantenere il segreto e stanno quindi partecipando al party, sfoderando i loro sorrisi.

Ridge vuole accontentare suo padre in tutto e per questo motivo gli ha fatto credere che abbia vinto lui la sfida tra loro, mentendo spudoratamente per il suo bene. Ma il Forrester si troverà a fare ben altro. Carter lo ha informato che suo padre lo ha indicato come suo procuratore sanitario, ovvero colui che può prendere delle decisioni mediche qualora la persona che lo ha scelto non possa più farlo autonomamente. L’avvocato non è sceso nel particolare e non ha quindi parlato di un’altra decisione che Eric ha preso e che metterà Ridge in grande difficoltà. Nelle prossime puntate su Canale5, il designer rivelerà che il suo papà ha chiesto di non essere rianimato qualora cada in coma e per lui non ci sia nulla da fare e che, per questo motivo, non potrà accettare l’aiuto di Finn.

Eric in coma, Ridge vuole staccare la spina: ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful

Eric verrà portato in ospedale e le sue condizioni saranno terribili. Il patriarca finirà in coma, attaccato a dei respiratori. La situazione darà drammatica e Ridge si troverà a dover spiegare a Donna, Steffy, Brooke e persino a Finn, Bridget e Thorne di aver ricevuto precise istruzioni da suo padre affinché, se si fosse trovato legato a un filo alla vita, lui staccasse la spina. Insomma il Forrester sarà pronto a lasciare andare suo padre e a non farlo soffrire. Per questo motivo risponderà NO a Finn, quando il giovane gli proporrà una cura sperimentale.

Il dottore non potrà assicurargli che il suo tentativo di salvare Eric funzionerà e Ridge non potrà permettere che il suo adorato papà soffra. L’ultima parola, legalmente, toccherà a lui e sarà il solo a poter decidere il da farsi. La sua famiglia, soprattutto Steffy e Donna, lo spingeranno a cambiare idea e a permettere che il medico faccia un tentativo ma il designer non si lascerà convincere… non facilmente.

Attenzione da ora in poi faremo degli SPOILER: negli episodi che arriveranno nelle prossime settimane su Canale5, Ridge si lascerà convincere a dare un’opportunità a Finn. Il dottore gli prometterà di fare il possibile e Bridget si offrirà di assisterlo nella delicata operazione che potrebbe salvare Eric e che alla fine funzionerà alla grande. Ridge avrà paura della reazione di suo padre quando scoprirà che lui non ha eseguito le sue ultime volontà ma sarà certo che capirà perché lo ha fatto… e sarà davvero così ma di questo ne parleremo più avanti, abbiamo tanto da raccontarvi.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.