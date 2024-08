Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 agosto 2024: Brooke e Ridge vicini a cedere alla passione. Taylor è in pericolo!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 22 agosto 2024 su Canale5, Brooke e Ridge rischiano di cedere alla passione ma poi la Logan si ricorda di Taylor e del loro patto… ma durerà? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 22 agosto 2024, alle ore 13.50, Taylor sarà in serio pericolo. Il patto siglato con Brooke rischierà di venire spazzato via in un solo colpo. La sua nuova amica continuerà a parlare con Ridge e dopo aver finito di parlare dei bei vecchi tempi e di quanto si sono mancati, i due si separeranno per la notte. La Logan salirà al piano di sotto e lascerà che il suo ex finisca di bere il suo bicchiere di vino, prima di andarsene. Peccato che il Forrester non se ne vada prima di vederla riscendere le scale. Brooke si presenterà al piano inferiore ore dopo, convinta di essere rimasta sola, e lo farà con una sexy lingerie addosso. Lo stilista sarà ancora là e non riuscirà a mantenere il sangue freddo. Tra i due scoccherà la scintilla e finiranno quasi per cedere alla passione. Solo lo stop in extremis della madre di Hope eviterà il peggio.

Beautiful Anticipazioni: Taylor è convinta che Brooke terrà fede alla loro promessa

Taylor e Brooke hanno giurato di non farsi più la guerra e di non trovarsi di nuovo a combattere per lo stesso uomo. Le due hanno siglato questo accordo più volte, l’ultima davanti a un esterrefatto Ridge, piacevolmente sorpreso che le sue due donne vadano così d’accordo. La Hayes si è però illusa che la sua nuova amica le sarà fedele e non finirà per cedere di nuovo al suo amore – voluto dal destino, come lei stessa dice – con il Forrester. La psichiatra sarà talmente felice di quello che sta succedendo nella sua vita, da rassicurare i figli e invitarli a non essere più preoccupati. Ma si renderà presto conto che la sua fiducia è purtroppo malriposta.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge troppo vicini!

Brooke ha tradito la sua amicizia con Taylor e lo ha fatto confessando a Ridge di essere innamorata ancora di lui e passando del tempo insieme da soli. La Logan ha cercato di mantenere la sua promessa ma si è trovata e si troverà a metterla in pericolo e a non mantenervi fede. Tutta colpa del suo incontro con il Forrester, che è sfociato in un racconto dei bei vecchi tempi e nel desiderio di recuperare il tempo perso. Ma le cose peggioreranno durante la notte e sarà tutta colpa di una sensuale lingerie con cui la madre di Hope si presenterà, involontariamente, davanti al suo ex.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge vicini a cedere alla passione ma poi…

Brooke e Ridge decideranno di separarsi prima che il loro amore finisca per fare danni e porti la Logan a non mantenere le promesse. Mentre lei salirà al piano di sopra per andare a dormire, il suo ex marito avrà il suo permesso per rimanere ancora qualche momento per finire il suo bicchiere di vino. Qualche ora dopo aver salutato lo stilista, Brooke scenderà al piano di sotto e sarà proprio in quel momento che si renderà conto che Ridge è ancora là, nel suo salotto. La bionda sarà vestita con una sensuale lingerie, che farà scattare la scintilla al figlio di Eric e farà scoppiare la passione tra i due. A interrompere l’idillio sarà però proprio la madre di Hope che ricorderà al suo compagno di una vita, di aver fatto un patto con Taylor e di non volerlo rompere del tutto. Quello che hanno fatto è già troppo ed è ora che lui esca da casa sua, per evitare il peggio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.