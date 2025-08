Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 agosto 2025: RJ pronto a spiccare il volo... con Luna!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 agosto 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 RJ dovrà risolvere alcuni problemi di privacy che gli impediscono di vivere appieno la sua relazione con Luna.

Per RJ è tempo di spiccare il volo ed essere completamente indipendente, soprattutto ora che ha cominciato una relazione – seria – con Luna. Nella puntata di Beautiful in onda il 2 agosto 2025, alle ore 14.35 su Canale5, il giovane Forrester penserà di lasciare casa dei suoi genitori per trovare finalmente la sua dimensione. Il ragazzo informerà la Nozawa di essere alla ricerca di un appartamento tutto per sé e non vedrà l’ora di avere la sua privacy, per poter passare con lei dei momenti di passione. E questa esigenza sarà sempre più impellente, visto le continue interferenze che i due innamorati subiranno da parte della famiglia Forrester. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Luna e RJ sempre più uniti anche grazie a Eric

L’amore è nell’aria a casa Forrester o meglio sopra la testa del più giovane figlio di Ridge. Il ragazzo è sempre più preso da Luna, con cui ha cominciato una relazione e per cui ha avuto un litigio con Zende, invaghitosi della Nozawa. Il rampollo del direttore della maison di moda più famosa di Los Angeles non ha alcuna intenzione di permettere al cugino di intromettersi nella sua relazione con la bella figlia di Poppy ed è determinato a fare sul serio con lei. RJ è molto felice che la sua famiglia apprezzi Luna e che Eric abbia persino dato loro la sua benedizione e non vede l’ora di poter passare con lei dei momenti di intimità, lontano dagli occhi di tutti e soprattutto fuori dalla Forrester Creations, luogo dove i due riescono – sebbene per poco – a rimanere da soli. Per questo penserà a un modo per risolvere i suoi problemi di privacy.

RJ spicca il volo, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ ringrazierà Luna per averlo accompagnato da Eric e si dirà molto felice che suo nonno la stimi così tanto e abbia capito quanto lui tiene alla loro relazione. Il giovane Forrester e la Nozawa si scambieranno un appassionato bacio ma verranno interrotti da Brooke che, non sapendo di trovarli là, entrerà nella loro stessa stanza, uscendo velocemente da là imbarazzata. Sarà allora che RJ comincerà a pensare di dover fare qualcosa per evitare che i suoi genitori o comunque la sua famiglia si intrometta – pur non volendo – nella sua intimità. Rivelerà quindi di avere intenzione di affittare un appartamento tutto suo e di non vedere l’ora di avere uno spazio dove lui e Luna potranno vivere appieno la loro relazione… e lasciarsi finalmente andare alla passione.

Beautiful Anticipazioni: Nuova vita per i fratelli Forrester

Brooke racconterà a Ridge di aver trovato RJ avvinghiato a Luna e di aver provato un certo imbarazzo nel vedere il suo bambino, ormai decisamente cresciuto, in intimità con qualcuno. I due penseranno al tempo che è passato e a quanto i loro figli siano diventati grandi e sorrideranno ripensando a quando erano loro a essere sopresi, l’uno tra le braccia dell’altra, negli uffici della Forrester.

RJ sarà quindi pronto a spiccare il volo mentre suo fratello Thomas dovrà fare ancora i conti con il suo passato. Sì perché Hope è spaventata dalla sua confessione e ha chiesto tempo per pensare alla loro relazione e al loro futuro. Insomma il più grande dei fratelli Forrester, seconda generazione, dovrà aspettare ancora un po’ per capire se riuscirà ad avere la felicità che tanto desidera.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.