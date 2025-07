Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 luglio 2025: Zende vuole Luna a ogni costo. Vero amore o solo vendetta?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 27 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Zende non sembrerà intenzionato a mollare la presa con Luna. RJ lo attaccherà ma basterà a tenerlo lontano dalla Nozawa?

Zende è scatenato ma RJ lo fermerà; non potrà permettergli di averla vinta, non se si tratta di Luna. Nella puntata di Beautiful in onda il 27 luglio 2025, alle ore 14.37, la rivalità tra i cugini Forrester toccherà dei livelli inaspettati… almeno dal figlio di Ridge. Sì perché il ragazzo scoprirà che Luna è stata importunata dal suo cuginetto, geloso di lui e probabilmente alla ricerca di vendetta. Il giovane designer non permetterà che la sua amata venga di nuovo corteggiata con l’inganno e metterà le cose in chiaro. Zende capirà di doversi fare da parte oppure si convincerà ad affilare i coltelli? Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Luna corteggiata da due Forrester!

Luna si è preparata di tutto punto per una serata romantica che pensava di passare insieme a RJ. La ragazza si è però trovata in grande difficoltà dopo aver scoperto che a mandarle l’invito è stato Zende. Il nipote di Ridge le ha rivelato di aver cominciato a provare una grande attrazione per lei sin da quando è arrivata alla Forrester e di aver invidiato, sin dal primo momento, il suo cuginetto RJ, il “bambino d’oro” della famiglia, per aver conquistato il suo cuore. Luna è stata lusingata dalle belle parole dello stilista ma ha rifiutato il bacio ma anche di continuare a stare accanto a lui e si è invece affrettata a uscire da questa situazione piuttosto ambigua.

RJ furioso contro Zende, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Zende ha approfittato dell’assenza di RJ – che è andato a trovare suo nonno – per organizzare una serata romantica con Luna. La giovane è però rimasta fedele al suo innamorato e anzi ha deciso di essere sincera subito con lui e di dirgli quello che è successo. La Nozawa ha raccontato al fidanzato che suo cugino le ha teso una trappola e ha ovviamente scatenato la sua ira. RJ vorrà regolare i conti con Zende e si presenterà da lui per capire che intenzioni abbia e se il suo comportamento nasconda una vendetta. Il figlio di Kristen negherà di volersi vendicare usando Luna e confermerà il suo interesse verso la stagista… ma sarà vero?

Beautiful: Zende vuole vendicarsi o Luna gli interessa davvero?

Zende ha teso una trappola a Luna consapevole che se l’avesse invitata personalmente, lei non avrebbe mai accettato di passare la serata con lui. Il Forrester è sì geloso di RJ, che gli ha soffiato più volte il posto senza averne nemmeno il merito e il diritto, ma non sembra voler usare Luna per i suoi scopi. Insomma sembra proprio che il suo interesse sia reale nei confronti della stagista e vedremo nelle prossime puntate, che il suo corteggiamento continuerà senza sosta. Luna sarà in imbarazzo e succederà qualcosa che rimescolerà completamente le carte. Intanto la questione Emma Barber continuerà a essere un tassello martellante. Xander picchia duro e costringerà Thomas a raccontare a scavare nel suo passato e a rivelare la verità sulla terribile notte in cui la Barber è morta. Steffy dovrà correre in suo aiuto e stavolta Hope sarà messa a dura prova.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.