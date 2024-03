Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 marzo 2024: Thomas cerca di baciare Hope!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap in onda su Canale5 il 16 marzo 2023, alle ore 13.50, Bill continuerà a cercare di convincere Brooke a tornare insieme a lui e a creare un futuro insieme. La Logan ribadirà al suo ex di non voler in nessun modo cominciare una nuova vita con un altro uomo e dopo averlo salutato, tornerà a parlare con Ridge di quanto stia succedendo tra loro. Intanto Hope e Thomas stanno festeggiando ancora il loro grande successo ma sono rimasti soli. Il Forrester, preso dal momento, tenterà di baciare la collega, ottenendo da lei un rifiuto. Il ragazzo dovrà affrettarsi a scusarsi con lei e a prometterle che mai e poi mai ricapiterà una cosa del genere.

Anticipazioni Beautiful: Brooke rifiuta Bill e torna da Ridge

La lontananza di Ridge e l’astio che l’uomo le sta dimostrando, hanno colpito Brooke e l’hanno proprio messa al tappeto. Sia Deacon che Bill sono tornati all’attacco ma mentre lo Sharpe, dopo il suo rifiuto, pare essersi calmato, Dollar Bill sogna ancora un futuro con lei. Per questo è ancora davanti alla sua ex moglie a tentare di convincerla che per loro ci sia un radioso nuovo inizio e che presto potrebbero essere di nuovo felici. Brooke è però determinata a non voler nessun uomo, che non sia Ridge Forrester, nella sua vita. Per questo, liquidato Bill, tornerà dal suo compagno e vorrà capire – una volta per tutte – cosa sia successo e cosa stia succedendo di tanto grave da averli separati. Ridge però non vorrà ascoltarla.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Thomas pericolosamente vicini

Il successo della sfilata e la decisione di Liam di non presentarsi all’evento, hanno portato Hope a farsi più vicina a Thomas. La Logan non è tornata a casa dal marito, subito dopo il grande successo ma è rimasta alla Forrester a festeggiare, anche dopo che Eric, Donna e tutti gli altri se ne sono andati. Tra il Forrester e la bionda sembra esserci una grande complicità, merito anche di Douglas, felice come non mai di vedere i suoi genitori insieme. Le cose prenderanno però una piega spiacevole e Hope dovrà andarsene di corsa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas cerca di baciare Hope

Thomas sarà preso dal bel momento che sta vivendo con Hope e penserà di poter approfittare della sintonia che c’è tra loro, per avvicinarsi di più alla Logan. Il ragazzo tenterà di baciarla ma sarà prontamente fermato. Hope gli ricorderà che loro due sono solo colleghi, che lei non ha alcun interesse per lui se non professionale e in quanto co-genitore di Douglas. Il resto è solo un suo desiderio, che dovrà però velocemente dimenticare. La giovane lascerà subito villa Forrester per tornare a casa dal marito, facendosi promettere dal collega che non succederà più una cosa del genere e che nessuno lo saprà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.