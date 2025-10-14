Beautiful Anticipazioni: La morte di Sheila si avvicina e per Steffy saranno guai, ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Steffy assassinare Sheila ma sarà davvero lei? Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Sheila ha le ore contate e nelle prossime puntate di Beautiful, in arrivo su Canale5, assisteremo alla morte della Carter per mano di Steffy! Sì state leggendo bene, negli episodi della Soap che ci aspettano nel pomeriggio, le minacce diventeranno realtà e anni e anni di odio, si trasformeranno in un terribile atto di violenza, che metterà la Forrester in grande difficoltà e non solo con la giustizia ma anche con Finn. Ma attenzione: non sarà tutto come sembra! Scopriamo insieme cosa accadrà e perché abbiamo appena affermato che la realtà non sarà come appare.

Beautiful: Steffy minaccia Sheila di morte

Partiamo dal confronto acceso tra Steffy e Sheila, dopo che la Carter ha cambiato idea e ha deciso di rimanere a Los Angeles. La Forrester correrà a regolare i conti con la sua odiata suocera e l’aggredirà a casa sua, accusandola di aver di nuovo minacciato la sua famiglia. Stavolta però la Carter sarà in parte innocente. Sì perché ad arrivare a Il Giardino è stata Kelly e lei si è solo limitata a salutarla e ad accoglierla insieme a Lucy e suo figlio, un amichetto della Spencer. Steffy riceverà una foto da parte della sua bambina e vedendo la sua arcinemica sullo sfondo, darà di matto e rivedrà ogni suo impegno per fiondarsi a casa dalla rossa. Tra le due voleranno schiaffi, pugni e spintoni ma anche terribili minacce. A calcare la mano sarà Steffy, che augurerà alla madre di Finn di morire e prometterà di liberarsi di lei appena ne avrà occasione.

Beautiful Anticipazioni: Sheila rivela a Finn e Deacon che Sheila l’ha minacciata di morte

Sheila si infurierà contro Steffy per averla attaccata a casa sua, proprio la volta in cui lei non ha fatto nulla per mettersi contro la Forrester. La Carter sottolineerà quanto la Forrester sia stata scorretta e continuerà a ribadire di non aver meritato la sua ira, non dopo che lei ha mantenuto la promessa di non avvicinarsi più alla sua famiglia. La rossa rivelerà a Finn e a Deacon che Steffy l’ha persino minacciata di morte e sebbene sia lo Sharpe che il Finnegan non diano peso alla cosa, la minaccia continuerà ad aleggiare molto pericolosa nell’aria. Sì perché le intimidazioni della Forrester diventeranno realtà: Steffy ucciderà davvero Sheila… o almeno crederà di averlo fatto.

Steffy uccide Sheila… o forse no! Ecco cosa vedremo nelle puntate di Beautiful

Sheila si infurierà a causa dalle minacce di Steffy e giurerà davanti a Deacon di non lasciare la Forrester impunita. Nelle prossime puntate di Beautiful, molto presto in arrivo su Canale5, la Forrester si troverà faccia a faccia con sua suocera, che farà irruzione in casa sua. Tra le due donne ci sarà una colluttazione, durante la quale la figlia di Ridge, armata di coltello, pugnalerà la Carter, uccidendola sul colpo. La ragazza ne rimarrà sconvolta e chiamerà subito i soccorsi, proclamando di aver agito per legittima difesa. Finn e Deacon scopriranno con orrore quanto successo e tra Steffy e suo marito si creerà una grossa frattura. Sì perché il dottore si ricorderà della minaccia di sua moglie contro sua madre e metterà in dubbio che si sia trattato di un incidente.

Beautiful: Steffy ha davvero ucciso Sheila o no?

Steffy farà fatica a convincere Finn di non aver ucciso Sheila o meglio di averlo fatto solo per legittima difesa e non perché desiderava davvero ammazzarla ma non sarà il suo solo e unico problema. Sì perché poco dopo il funerale, Deacon comincerà a sospettare che la donna assassinata dalla Forrester non sia stata davvero sua moglie ma qualcuno che le somigliava in modo spaventoso. E sarà proprio così, attenzione SPOILER!

Steffy non avrà ucciso davvero Sheila ma accoltellerà Sugar, una vecchia amica della Carter che, dopo un intervento chirurgico, è arrivata a somigliare alla rossa anzi a esserne proprio la sua copia. Sarà lei ad aggredire la Forrester dopo aver rapito e segregato Sheila, decisa a far accusare la sua sosia di omicidio e quindi di rovinarla (anche lei vorrà vendicarsi della madre di Finn); peccato però che finirà lei sul tavolo dell’obitorio e Steffy crederà davvero di aver assassinato una persona.

Prima che la verità venga a galla passeranno giorni e non sanno momenti facili per nessuno, soprattutto non per la figlia di Ridge e nemmeno per lo Sharpe, entrambi impegnati a fare i conti con la tragedia che è successa e che una minaccia, detta in un momento di grande ira, ha reso ancora più tremenda.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.