Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 agosto 2024: Sheila ha un infarto. La Carter è spacciata?

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 12 agosto 2024, Sheila cerca di fuggire ma nel vano tentativo di farla franca, avrà un infarto e cadrà a terra. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda l’11 agosto 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila continuerà la sua fuga. Nonostante Bill le sia corso dietro e sia molto vicino a lei e nonostante Baker abbia sguinzagliato tutta la sua squadra, la rossa non demorderà e tenterà di dileguarsi dietro ai vicoli de Il Giardino, quegli stessi luoghi in cui è avvenuta la sparatoria con Finn e Steffy. Provata dalla corsa e dalle forti emozioni provate in quei momenti, la criminale verrà colta da infarto. Si accascerà a terra priva di sensi, verrà immediatamente ammanettata e portata in ospedale il più in fretta possibile. Se la caverà?

Beautiful Anticipazioni: Sheila prova a fuggire di nuovo

Fermare Sheila Carter non è mai stato facile e mai lo sarà, neanche se a incastrarla è la persona che lei non avrebbe mai immaginato potesse voltarle le spalle. E invece è successo. Deacon ha tradito Sheila e ha fatto in modo che Bill e Ridge, insieme all’FBI, raggiungessero la sua casa, per consegnarla alla Giustizia. La rossa non ha però voluto arrendersi, non ora e forse mai. Per questo comincerà a correre per allontanarsi dagli uomini che la vogliono ammanettare. A seguirla, oltre a Baker, ci penserà Bill, determinato a veder fruttare i suoi sforzi e a non perdere l’occasione giusta per fermare la criminale, che ha seminato il panico nella sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Bill si getta all’inseguimento di Sheila

Sheila si darà alla fuga tra i viottoli dietro a Il Giardino e raggiungerà in fretta il luogo in cui è avvenuta la sparatoria con Steffy e Finn. La Carter si fermerà per un momento, colpita dal ritrovarsi nel posto dove tutti i suoi guai – quelli nuovi – sono cominciati. Dovrà però riprendere presto il controllo di sé visto che lo Spencer sarà alle sue calcagna e sarà pronto a consegnarla all’FBI, per poter finalmente tornare dai suoi cari e rivelare loro di non aver mai perso il controllo di sé e di essersi sacrificato per loro. Dollar Bill non potrà mai permettere che la donna la faccia franca, non ora che la ha in pugno. E i suoi desideri verranno esauditi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila ha un infarto

Sheila dovrà arrestare la sua corsa ma non perché qualcuno riuscirà a fermarla o a sbarrarle la strada. Dopo essere stata quasi ammanettata da Baker e aver provato a divincolarsi, presa dal momento, affaticata dalla corsa e forse provata dal trovarsi nel posto dove ha rischiato di uccidere Finn, suo figlio, la Carter sarà colta da un infarto. La rossa cadrà a terra stringendosi la mano sul petto e comincerà a respirare male. Il detective chiamerà immediatamente i soccorsi, certo che stavolta la donna non stia fingendo. La criminale verrà scortata in ospedale. Sarà la fine per lei? Sarà davvero questa la fine di Sheila Carter?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.