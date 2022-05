Beautiful Anticipazioni dal 16 al 22 maggio 2022: Finn chiede a Steffy di diventare sua moglie

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 16 al 22 maggio 2022. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 16 maggio 2022

Wyatt cerca di infondere coraggio in Liam che teme di aver perduto per sempre moglie e famiglia. Finn racconta la verità a Steffy sulla paternità del suo bambino e le chiede di sposarlo.

Puntata in onda Martedì 17 maggio 2022

Steffy accetta la proposta di matrimonio di Finn e, preoccupata per Thomas, gli chiede spiegazioni su quanto è avvenuto perché teme che suo fratello sia coinvolto.

Puntata in onda Mercoledì 18 maggio 2022

Allo chalet, Hope informa Liam dell'accaduto con molta delicatezza perché teme che lui possa dispiacersi del fatto che il bambino di Steffy non sia suo.

Puntata in onda Giovedì 19 maggio 2022

Thomas racconta nei dettagli a Brooke e a Ridge il piano di Vinny per falsificare il test di paternità, mentre Steffy e Finn sono entusiasti che il bambino sia loro.

Puntata in onda Venerdì 20 maggio 2022

Hope chiede a Liam cosa provi realmente dopo aver saputo di non essere il padre del figlio di Steffy. Finn dichiara a Steffy la sua felicità nell'attesa di un bambino insieme.

Puntata in onda Sabato 21 maggio 2022

Ep.1: Hope non riesce a perdonare a Liam la sua folle notte con Steffy. Il fatto che il marito non sia il padre del bambino non riesce a consolarla per nulla.

Ep.2: Il matrimonio tra Hope e Liam è in una situazione critica e Bill cerca di convincere Liam a fare di tutto per ottenere il perdono dalla moglie.

Puntata in onda Domenica 22 maggio 2022

Brooke cerca di convincere Hope a perdonare Liam e a salvare il loro matrimonio. Hope dal canto suo, anche se con difficoltà, vuole provare ad andare avanti.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.