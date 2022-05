Beautiful Anticipazioni 18 maggio 2022: Hope rivela a Liam di non essere il padre del bambino di Steffy!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 18 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Hope sarà pronta ad informare Liam. La reazione dello Spencer sarà fondamentale per valutare o meno se merita il perdono di sua moglie!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: allo chalet, Hope informa Liam dell'accaduto con molta delicatezza perché teme che lui possa dispiacersi del fatto che il bambino di Steffy non sia suo.

Beautiful Anticipazioni: Thomas ha messo al corrente Hope sull'imbroglio di Vinny

È grazie alla caparbietà di Thomas che Vinny ha confessato di aver falsificato il test di paternità. Il Forrester, ormai cambiato, si è impegnato affinché la verità venisse fuori e Hope potesse essere finalmente felice, anche lontano da lui. Dopo la confessione, Thomas si è affrettato a raggiungerla a casa per informarla e rasserenarla. Hope, ha mostrato solo un attimo di naturale smarrimento, poi ha abbracciato Thomas e l'ha ringraziato. La Logan non ha dubitato un attimo della sua buona fede, anzi, ha elogiato il fratellastro e gli ha promesso eterna gratitudine.

Beautiful Anticipazioni: Hope spera che Liam sia sollevato quanto lei

Hope è sollevata, la verità sul bambino che Steffy porta in grembo, l'ha resa finalmente libera: non sarà costretta ancora una volta a condividere suo marito! Questo ovviamente non cancella la colpa di Liam, lo Spencer ha tradito e il perdono va guadagnato. La Logan vuole una sincera dimostrazione di pentimento e la reazione che Liam mostrerà, appresa la notizia, sarà espressione sincera dei suoi reali sentimenti. Nonostante infatti Hope ammetta la possibilità che Liam resti deluso nello scoprire che il piccolo non sia suo, prega che non sia così, che Liam tiri, cinicamente, un sospiro di sollievo, proprio come lei.

Hope informa Liam dell'inganno. Quale sarà la reazione dello Spencer? Nella Puntata di Beautiful del 18 maggio 2022

Inutile dirlo, Hope è felicissima di come sono andate a finire le cose e spera che Liam lo sia quanto lei. Nonostante il suo animo sensibile la spinga ad usare una certa cautela nel rivelare al marito la verità sulla paternità de bambino di Steffy, in cuor suo Hope spera che Liam non mostri alcuna delusione. Attendiamo dunque di scoprire la reazione dello Spencer... Riuscirà a compiacere la moglie tanto da guadagnarsi finalmente il perdono?

