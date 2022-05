Beautiful Anticipazioni 19 maggio 2022: Thomas rivela a Ridge e Brooke del piano di Vinny. Sospetteranno anche di lui?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 19 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Thomas racconterà nei dettagli a Brooke e Ridge del piano di Vinny. I due ascolteranno sconvolti e dubbiosi...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Thomas racconta nei dettagli a Brooke e a Ridge il piano di Vinny per falsificare il test di paternità, mentre Steffy e Finn sono entusiasti che il bambino sia loro.

Beautiful Anticipazioni: Thomas ha messo al corrente Hope sull'imbroglio di Vinny

È grazie alla caparbietà di Thomas che Vinny ha confessato di aver falsificato il test di paternità. Il Forrester, ormai cambiato, si è impegnato affinché la verità venisse fuori e Hope potesse essere finalmente felice, anche lontano da lui. Dopo la confessione, Thomas si è affrettato a raggiungerla a casa per informarla e rasserenarla. Hope, ha mostrato solo un attimo di naturale smarrimento, poi ha abbracciato Thomas e l'ha ringraziato. La Logan non ha dubitato un attimo della sua buona fede, anzi, ha elogiato il fratellastro e gli ha promesso eterna gratitudine.

Beautiful Anticipazioni: Finn difente Thomas!

Appena scoperto dell'inganno di Vinny, Steffy, preoccupata ha chiesto a Finn: "Thomas era davvero all'oscuro di tutto?". Il dottore ovviamente ha difeso la posizione del cognato, anzi, ha sottolineato come, solo grazie alla sua ostinazione, la verità sia venuta a galla. Steffy si è pentita subito di aver dubitato del fratello, ma del resto Thomas ha avuto molti problemi nel passato, la sua mente ha giocato brutti scherzi, e la Forrester, anche se solo per un attimo, ha temuto un ritorno al "lato oscuro"!

Thomas racconta la verità a Ridge e Brooke. Sospetteranno di Lui? Nella Puntata di Beautiful del 19 maggio 2022

Ridge tiene sotto osservazione suo figlio dall'intervento, il ragazzo sembra davvero cambiato, anche Brooke concorda. Ora però, i due si trovano di fronte ad un altro terribile inganno, e il sospetto che Thomas possa essere coinvolto è inevitabile. Se l'imbroglio fosse andata a buon fine, sarebbe stato proprio lui a trarne maggior vantaggio. Eppure Thomas ha combattuto per "sventare il colpo" e fare giustizia. Quale prova migliore della redenzione del giovane? La coppia non può che prenderne atto. Entrambi sollevati, sia per la lieta novella riguardo alla paternità, ma anche per l'onesta di Thomas, si stringeranno in un abbraccio liberatorio!

