Beautiful Anticipazioni Puntata del 5 settembre 2025: Bill sconvolge Liam, si sta innamorando!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 5 settembre 2025 vedremo Bill rivelare a Liam una verità che non riesce più a nascondere! Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Dopo aver passato la situazione più imbarazzante della sua vita, Bill rivelerà a Liam una verità che non può più nascondere nemmeno a se stesso. Nella puntata di Beautiful in onda il 5 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, lo Spencer confesserà a suo figlio di essersi innamorato di Poppy e probabilmente di non averla mai dimenticata da quell’incontro, avvenuto anni prima, al party. Per il giovane Spencer sarà una vera sorpresa e spererà che il suo papà trovi davvero la felicità che gli manca da tempo, da quando Katie faceva parte della sua vita. Intanto Luna continuerà a confidarsi con Will riguardo il rapporto tra sua madre e il magnate. Poppy arriverà alla Forrester per parlare con sua figlia dopo quanto successo ma invece che incontrare lei si imbatterà in sua sorella Li, che scoprirà della sua frequentazione con il nonno di Kelly e andrà su tutte le furie. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 5 settembre 2025: Bill confessa a Liam il suo amore per Poppy

Bill e Poppy sono fuggiti dalla finestra per non farsi scoprire da Luna e Will ma purtroppo non sono riusciti a evitare che i ragazzi li vedessero. I due “fuggiaschi” hanno dovuto inventare una scusa plausibile per giustificare la loro presenza nella casa sulla spiaggia e sono riusciti in parte a farla franca. La situazione imbarazzante ha divertito lo Spencer, che approfitterà di un incontro con suo figlio per raccontargli tutto ma anche per rivelargli di aver capito una cosa molto importante. Il magnate confesserà al suo primogenito di essersi innamorato della Nozawa e di essere felice di averla ritrovata dopo tanti anni dal loro primo, indimenticabile, incontro. Liam sarà felice per suo padre, che non è mai più riuscito a riaprire il suo cuore dopo il divorzio da Katie. Il giovane spronerà suo padre a continuare questa frequentazione, che lo sta rendendo così tanto allegro e spensierato, come forse non è mai stato.

Luna tormentata da tanti dubbi, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Quanto successo nella casa sulla spiaggia ha colpito Luna. La ragazza ha capito che sua madre e Bill si stanno frequentando assiduamente e la cosa la sta rendendo nervosa. Non che non sia felice per la sua mamma, anzi, ma comincia a chiedersi se l’incontro che lei e lo Spencer hanno avuto anni prima non nasconda qualche segreto. Luna ha iniziato a domandarsi se Bill possa essere suo padre e questo perché vede sua madre particolarmente entusiasta di questa “nuova” relazione, che pare proprio essere seria. La stagista ne parlerà con RJ e confiderà al suo fidanzato di essere un po’ agitata ma soprattutto di non vedere l’ora di scoprire la verità su suo padre.

Beautiful: Li scopre che Poppy sta frequentando Bill

Poppy vorrà chiarire con Luna quanto successo la sera prima e desidererà che sua figlia non si senta in imbarazzo. La Nozawa si recherà alla Forrester Creations ma non incontrerà la sua giovane figlia. Purtroppo per lei si troverà di fronte Li, arrivata alla maison per cercare di convincere sua nipote a levare le tende. La dottoressa origlierà una conversazione tra sua sorella e Bill e scoprirà la relazione tra loro, andando – come prevedibile – su tutte le furie. Li comincerà a urlare contro la madre di Luna, senza controllarsi, e le cose peggioreranno quando verrà a sapere che Poppy conosceva già e da tempo, il nonno di Kelly.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 6 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.