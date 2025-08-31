Beautiful Anticipazioni Puntata del 1° settembre 2025: Luna, RJ, Poppy e Bill sotto lo stesso tetto, che imbarazzo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Poppy e Bill si troveranno in imbarazzo. Luna e RJ potrebbe scoprirli!

La casa sulla scogliera, affittata da Wyatt, sarà molto affollata. Nella puntata di Beautiful in onda il 1° settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Poppy e Bill si renderanno conto di non essere soli nell’appartamento dove si sono rintanati per passare la loro notte d’amore. La Nozawa capirà che nell’altra stanza c’è sua figlia, in compagnia di RJ, e verrà presa dal panico. Di contro, i due giovani non si accorgeranno di niente ma mancherà molto poco a che i 4 si incontrino e si crei un grande imbarazzo tra loro. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 1° settembre 2025: Poppy e Bill pronti a fare l’amore ma…

Tra Bill e Poppy è scoppiata la passione. I due sono nella casa sulla spiaggia di Wyatt, dove lo Spencer ha portato la donna per passare una notte romantica e di fuoco. Il magnate è convinto che la villetta sia vuota visto che suo figlio sta per andarsene ma ha fatto male i conti e se ne renderà conto. Sì perché quando Poppy sentirà delle voci provenienti dall’altra stanza, capirà immediatamente che c'è sua figlia e Bill si accerterà della cosa chiamando Wyatt e avendo conferma che la casa è stata affittata proprio a RJ. I due innamorati dovranno presto rivestirsi e cercare un modo per sfuggire alla situazione imbarazzante in cui sono finiti.

Luna ha uno strano presentimento… e ha ragione! Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

RJ ha portato Luna nella casa sulla scogliera che ha appena affittato ed è contentissimo di avere finalmente un posto in cui passare l’intimità con la sua ragazza. La Nozawa non si sentirà però a suo agio; qualcosa le dirà che in quel momento non dovrebbe trovarsi là e avrà ragione visto che nell’altra stanza ci sarà sua madre. La giovane cercherà di non dare peso a queste strane vibrazioni e tenterà di rilassarsi, lasciandosi andare a dei baci appassionati con l’avvenente Forrester. Poppy invece continuerà a tremare di paura e di imbarazzo; se sua figlia la vedesse ora… bé non sarebbe per nulla piacevole.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn felici più che mai

Dopo l’incontro con Li, Finn sarà felice di vedere sua moglie. La conversazione con sua madre non è andata come lui sperava e purtroppo la dottoressa non è ancora disposta a dare una chance a sua sorella. Il ragazzo cercherà di non pensarci e si dedicherà alla sua consorte. Steffy lo ringrazierà ancora tantissimo per quello che ha fatto per suo nonno e i due torneranno a parlare di quanto, in questi anni, siano stati fortunati. Tanti sono i miracoli che li hanno salvati dall’oblio e ovviamente il loro pensiero andrà a Montecarlo, dove si sono incontrati dopo mesi di agonia.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.