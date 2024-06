Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer torna a casa… ma con un nuovo volto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Will sta per tornare a casa. Il figlio di Bill e Katie ritornerà a Los Angeles per conoscere Luna ma ci sarà una grande novità. L'attore che interpreta questo personaggio sarà una new entry. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo su questo cambiamento nella Soap.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Will Spencer sta per tornare ma avrà un nuovo volto. A interpretare il figlio di Bill e Katie non sarà più il giovane Finnegan George ma l’attore Crew Morrow, ben più grande del precedente e pronto a far diventare Will un personaggio molto più presente nelle trame della Soap. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nei prossimi episodi americani.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will torna a casa ma sarà interpretato da un nuovo attore

Con la scoperta che Luna è figlia di Bill sarà necessario che tutta la famiglia Spencer venga riunita. Non sappiamo se Wyatt ricomparirà a Los Angeles ma siamo invece sicuri che farà il suo ritorno Will, il figlio di Katie. La Logan è una vera e propria furia ultimamente e non le è certo piaciuto il comportamento di Poppy, che l’ha messa alla porta senza curarsi di nulla. Per questo spingerà il figlio a tornare a casa e affrontare la grande novità di avere una sorella.

Will farà rientro a Los Angeles dopo aver lasciato, probabilmente per le vacanze, la prestigiosa scuola in cui studia. Il giovane non sarà interpretato più da Finnegan George ma dall’attore Crew Morrow. Il ragazzo ha girato le sue prime scene lo scorso 14 giugno e arriverà sulla CBS il 1º agosto 2024. Il personaggio di Will subirà la SORAS, ovvero l’escamotage - molto usato in Beautiful - per ingrandire uno dei suoi protagonisti, aumentando la loro età e ripresentandoli nelle trame come giovani adulti e non più bambini.

Anticipazioni Americane Beautiful: Will tornerà per restare?

Crew Morrow sostituirà Finnegan George - che a sua volta aveva preso il posto di Zane Achor, vero figlio dell’attrice di Katie - e visto la sua età adulta è probabile che il ragazzo sarà molto più presente nelle trame della Soap. Immaginiamo che Will sarà tornato per restare, almeno il tempo giusto per dare una mano a sua madre a non farsi mettere da parte da Poppy e a non perdere la sua posizione nella grande famiglia di Bill. Ma è anche possibile che il suo contributo non si fermi qui e che possa persino diventare un amico importante per RJ e per Luna, sua sorella

Trame e Anticipazioni Beautiful: Che ruolo avrà Will?

Non sappiamo che ruolo avrà Will in queste nuove trame ma lo scopriremo ad agosto 2024, quando farà la sua prima comparsa in onda sulla CBS. Siamo però sicuri che non sarà una singola comparsa e probabilmente avrà a che fare con RJ e con Luna, con cui potrebbe costituire un grande rapporto. Il giovane Spencer potrebbe persino essere destinato a entrare nel cast fisso della Soap, alla ricerca - in questi mesi - di nuovi interpreti e di nuove storie, per arricchire quelle già all'attivo. Insomma pare proprio che Will Spencer sarà un sicuro nuovo protagonista della stagione 2024/2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.