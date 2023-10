Beautiful: Recasting e SORAS, ecco le tecniche narrative per cambiare volto a un personaggio e farlo invecchiare precocemente

Anticipazioni TV

Nella Soap Beautiful abbiamo visto più volte un personaggio cambiare volto e invecchiare - e poche volte ringiovanire - improvvisamente. Questi bizzarri fenomeni sono chiamati Recasting e SORAS. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Allontaniamoci per un momento dalle Anticipazioni e scopriamo qualche curiosità su Beautiful e sulle tecniche utilizzate dagli sceneggiatori, per ravvivare e tenere sempre vive le trame della Soap. Tra le tante strategie utilizzate per animare le storie della casa di moda di Los Angeles, due spiccano per maggiore utilizzo. Stiamo parlando del Recasting e della SORAS. Ma cosa sono e come sono state usate?

Beautiful: cosa è il Recasting

Forse lo avete già capito dal nome della strategia, il Recasting è il cambiamento dell’attore interprete di un preciso personaggio ovvero l’assegnazione di una parte a un attore diverso, da quello di prima. Questa tecnica è stata utilizzata moltissimo in Beautiful. In Italia lo abbiamo visto da poco con Taylor, interpretata ora da Krista Allen ma che per anni ha avuto il volto di Hunter Tylo. Negli Stati Uniti, ancora più di recente, è stato il turno di RJ, personaggio per anni interpretato da Anthony Turpel e ora da Joshua Hoffman.

A subire il Recasting sono stati anche personaggi come Donna, Katie, Ridge (come scordare Ronn Moss), Thorne, Rick, Bridget, Thomas, Zende, Hope e persino Steffy.

Beautiful: ecco cos’è la SORAS

Una tecnica tipicamente usata nelle Soap è la Soap Opera Rapid Aging Syndrome, abbreviata in SORAS e che in italiano viene tradotta in Sindrome del rapido invecchiamento in una soap opera. Si tratta del fenomeno con cui un personaggio cambia età da un momento all’altro e senza che sia passato il tempo necessario, e diventare più vecchio o più giovane. In realtà il ringiovanimento è usato molto poco. In Beautiful è stato utilizzato forse una sola volta, per riportare le gemelle Phoebe e Steffy all’adolescenza, quando invece, prima, avevano 14 anni.

L’invecchiamento è invece decisamente più usato, soprattutto con i bambini, che diventano adolescenti o adulti, molto più velocemente. Basti pensare a Hope, che da piccola è diventata presto adulta o a Bridget e ancora più di recente, negli episodi americani, la piccola Beth, che secondo il passare naturare degli anni avrebbe dovuto compiere 2 e non 4 anni. Questo espediente è ovviamente usato per far interagire i “piccoli” con i più grandi e poter sviluppare su di loro storie più interessanti e più intriganti. Beautiful è tra le Soap che ha più usato questa tecnica, nata nelle soap opera statunitensi e britanniche e attualmente usato pure in quelle sudcoreane e pure quelle australiane. Per non infastidire il pubblico e fargli fare i giusti conti, il personaggio soggetto a SORAS viene fatto sparire per un po’ dalle trame, per poi ricomparire più grande e ovviamente interpretato da un altro attore, soprattutto se lo si vuole mostrare cresciuto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.