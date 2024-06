Beautiful Anticipazioni Americane: Ora è sicuro, Luna è figlia di Bill!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane ci rivelano che Bill Spencer è padre di tre figli maschi e di una femminuccia. Il test di paternità non mente e lo Spencer ha scoperto che Luna è sua figlia. Scopriamo insieme cosa è successo e cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

È ufficiale, Luna è una Spencer! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Poppy e Bill hanno avuto la conferma che la loro notte di passione ha avuto i suoi frutti… e che frutti! I due hanno messo al mondo una bambina, ora grandicella e molto vicina alla Forrester Creations, visto il suo rapporto amoroso con RJ. Il magnate non potrebbe essere più contento di questa scoperta e pure Penelope non sta nella pelle, felice per aver dato un padre a sua figlia ma questa novità non piacerà a tutti e potrebbe presto creare grande scompiglio nella vita del magnate e nella sua famiglia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna è figlia di Bill

Poppy ha finalmente acconsentito a fare un test del DNA per scoprire chi sia il padre di Luna. La donna era evidentemente incerta su chi potesse aver generato con lei la sua bambina ma è sempre stata convinta che Bill Spencer potesse essere uno dei candidati. Visto il suo rapporto, ormai solido con il magnate e il desiderio dell’uomo di capire se fosse o no il papà della stagista della Forrester, Penelope ha ceduto e ha provveduto a procurarsi quanto le serviva per dare finalmente una risposta fin troppo a lungo rimandata.

Poppy non ha potuto provvedere personalmente a somministrare il test del DNA ma a farlo è stata Li. La madre di Finn, messa al corrente dei nuovi progetti della sorella, si è precipitata a Villa Spencer per fermarla e per impedirle di incastrare lo Spencer, nonno della sua nipotina acquisita Kelly. Decisa a dimostrare che la sua sorellina mente e che ha solo intenzione di conquistare un compagno potente, bello e ricco, ha lei stessa portato e somministrato il test genetico alla nipote e al magnate, convinta che il risultato smascherasse la bugiarda Penelope. Peccato che sia rimasta con un palmo di naso, sconvolta e scontenta: Luna è davvero una Spencer.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill felice di avere una figlia

Bill non potrebbe essere più felice di avere una figlia. Il magnate ha preso subito in simpatia la giovane stagista della Forrester e sapere che si tratta del sangue del suo sangue, lo inorgoglisce come non avrebbe mai pensato. Il magnate è pronto a prendersi tutte le responsabilità del caso e a fare di tutto perché la sua bambina sia felice e non le manchi nulla. Ma questo suo atteggiamento finirà, sicuramente, per far ingelosire qualcuno. Siamo sicuri che questo qualcuno non sia Liam, abituato a scoprire e accogliere fratelli inaspettati. Chi potrebbe storcere il naso è Katie, convinta da Li che Poppy sia una poco di buono.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Katie contro Poppy

Abbiamo già ipotizzato che Katie sia ancora innamorata di Bill e che prima o poi voglia tornare all’attacco con lo Spencer. Con la scoperta che il magnate ha un’altra figlia e che l’ha avuta da Poppy, la Logan potrebbe decidere di farsi di nuovo avanti, riconquistando il cuore del manager, padre del suo Will. Ma solo per semplice gelosia o ci sarà dell’altro?

Abbiamo la sensazione che Katie non creda nella buona fede di Poppy e che la causa siano le parole di Li. La nonna di Hayes ha rivelato alla sorella di Brooke che Penelope è una predatrice di uomini facoltosi e che probabilmente sta giocando sporco con Bill Spencer.

Katie comincerà a pensare che Poppy possa davvero non essere sincera con Bill. Nulla contro Luna, che sembra davvero sua figlia, ma sua madre potrebbe non essere molto gradita alla Logan e alla sua famiglia. La sorella di Brooke potrebbe decidere di tenere d’occhio la nuova compagna dell’ex marito, per accertarsi che non stia mentendo e che non si stia prendendo gioco del padre del suo piccolo Will. In lei però potrebbe farsi largo un altro sentimento, ovvero un sentimento di amore, che potrebbe portarla a desiderare di tornare accanto a Bill non solo per salvarlo dalle grinfie della sua rivale ma anche per tornare a essere felice con l’uomo che l’ha resa madre e che è sempre rimasto nel suo cuore, nonostante Carter e nonostante i tradimenti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.