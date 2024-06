Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy caccia di casa Katie. Sarà guerra!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Poppy e Katie sono volate scintille. La Nozawa, trasferitasi a casa di Bill, ha poco gentilmente invitato la Logan a lasciarle Villa Spencer e a tornare dopo aver "preso appuntamento" con il suo nuovo compagno. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap.

Tra Poppy e Katie sta per scoppiare la guerra. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le due donne hanno avuto un piccolo ma significativo scontro, che sembra averle messe l’una contro l’altra. Tutta “colpa” della scoperta che Bill è il padre di Luna e della decisione, avvenuta subito dopo il test del DNA, di accogliere le Nozawa a Villa Spencer. Poppy, nuova padrona di casa, ha messo subito in chiaro all’ex moglie del suo nuovo compagno, di non gradire che lei si presenti da loro senza preavviso ma anche di volere che si faccia da parte definitivamente. Ma cosa è successo? Scopriamolo nel dettaglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie non si fida di Poppy

Ora è sicuro, Luna è figlia di Bill. La novità ha sconvolto tutti e ovviamente pure Katie, che si troverà a dover informare Will che ha una sorella, sino a ora tenuta nascosta. La Logan non sembra però per nulla contenta di questa grande notizia, che cambierà per sempre la vita del suo bambino ma pure la sua. A peggiorare la situazione ci si è messa Li, che le ha confessato di avere il timore che sua sorella Poppy si stia approfittando della situazione e che, come sempre, sia a caccia di doti e di uomini ricchi. La prospettiva che lo Spencer sia ingannato e che con lui debbano pagare tutti i suoi figli, ha spinto la sorella di Brooke a presentarsi alla Villa per parlare con il suo ex marito ed escogitare una strategia comune per comunicare al loro bambino tutto quello che sta succedendo in sua assenza. Ma una volta arrivata alla dimora del magnate, ha ricevuto una brutta sorpresa e una cattiva accoglienza.

Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy caccia di casa Katie

Ad accogliere Katie a Villa Spencer è stata Poppy, che si è affrettata a rivelare alla Logan di essersi trasferita a casa di Bill, per formare con lui una nuova famiglia. Questa novità non è piaciuta per nulla a Katie, che è rimasta sorpresa della velocità con cui la Nozawa è riuscita a farsi accettare nella vita del suo ex compagno. Messa in allarme da Li, con il dente avvelenato ma anche forse ancora innamorata di Bill, la sorella di Brooke ha subito messo in chiaro di aver necessità di parlare con il magnate, per trovare con lui una strategia per informare – insieme – Will delle grandi novità avvenute nella sua famiglia. Ma invece che ottenere comprensione e accomodarsi sui divani del grande soggiorno, la nostra Katie è stata "gentilmente" invitata ad andarsene e a tornare quando Bill Spencer sarà a casa e sarà al corrente della sua visita.

Insomma Poppy ha velatamente invitato Katie a presentarsi a casa Bill, ora anche casa sua, solo con invito e a non disturbare la pace della loro famiglia, che ha tanto di cui parlare. L’atteggiamento della Nozawa non è piaciuto per nulla alla Logan ed è probabile che questo incontro faccia scoppiare la guerra tra loro.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy sta facendo il doppio gioco?

Luna sembra davvero essere figlia di Bill. Il test del DNA è stato portato e somministrato da Li e a meno che la madre di Finn non voglia nascondere qualcosa – tipo la paternità di Jack o di Finn stesso – la giovane Nozawa dovrà cambiare cognome in Spencer. Quello che però ci sembra più strano è come mai Poppy ci abbia messo così tanto a dire la verità e si sia convinta solo ora ad accertarsi che il magnate fosse il genitore di sua figlia. L’umiltà della donna, che ha confessato di non voler causare problemi, ha cominciato a non convincerci più dopo il suo incontro con Katie. Sì perché la donna, mettendo alla porta la Logan e dicendole di essere lei ora la padrona di casa, non ha solo dichiarato guerra alla sorella di Brooke, ma ha anche dimostrato di non essere per nulla umile e gentile come vuole far credere. Insomma comincia a balenarci in mente che le accuse di Li contro di lei abbiano un fondo di verità e che la donna sia davvero in cerca di dote e di ricchezza. Ma siamo anche sicuri che Katie non le permetterà di fare quello che vuole, non ora che la sua presenza nella vita di Bill è messa a dura prova e potrebbe persino vacillare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.