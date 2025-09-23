Beautiful Anticipazioni Americane: Will rivela a Electra tutta la verità... ed è l'inizio della fine!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Will ha deciso di rivelare a Electra tutta la verità su quanto successo con Luna. Per la Forrester sarà un vero shock e non sarà più nulla come prima. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5.

La scoperta che Luna è viva e che è incinta, ha sconvolto Will ma lo ha anche convinto a fare quello che avrebbe dovuto fare già da tempo, ovvero raccontare ogni cosa a Electra. Tutto questo sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful e per lo Spencer non è facile affrontare una situazione così drammatica e complessa… ma non lo è nemmeno per la Forrester, che si è trovata ad affrontare di nuovo un incubo. Tra i due ragazzi, al momento, il futuro sembra già scritto: è la fine! Ecco nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will scopre che Luna è incinta

Will ha scoperto che Luna è viva ed è corso a chiedere aiuto a suoi genitori per fermare la ragazza. Bill e Katie hanno accompagnato il ragazzo ad affrontare il suo incubo e purtroppo hanno scoperto un dettaglio ancora più inquietante: Luna è incinta di Will. Sì perché è proprio lei la ragazza con cui lo Spencer ha passato la notte credendo fosse Electra e ora questa novità rischia di rovinare ogni cosa. Bill ha preso il controllo della situazione e ha imposto l’aborto alla Nozawa mentre Li è corsa ad avvisare Sheila di quanto combinato dalla loro nipote, scoprendo che lei ne era già in parte al corrente e che è certa – come Luna – che la gravidanza sarà il lasciapassare che tutti cercano. Peccato però che Dollar Bill potrebbe volersi vendicare una volta per tutte di colei che già una volta lo ha fregato tentando di uccidere suo figlio; ora di certo non le permetterà di rovinarne un altro.

Will sconvolto ma Electra merita la verità, ecco cosa sta succedendo nelle puntate USA di Beautiful

Will non riesce a perdonarsi per aver alzato troppo il gomito e per aver scambiato Luna per Electra. È però conscio che Luna abbia giocato sporco e spera con tutto il cuore che la Forrester lo capisca. Sì perché ora che ha scoperto che la ragazza è viva e aspetta un figlio da lui, deve per forza rivelare tutto alla sua fidanzata. Sino a questo momento ha seguito il consiglio – per nulla giusto – di sua madre Katie, che lo ha pregato di non turbare la ragazza ma ora che le cose si sono complicate, non può fare a meno di dirle ogni cosa e di essere sincero con lei. Ed è proprio quello che ha fatto nelle ultime puntate americane di Beautiful, con un risultato purtroppo per lui devastante.

Beautiful: Per Electra e Will è la fine

Electra ha deciso di concedersi a Will solo perché ha trovato in lui il vero amore e perché crede che il ragazzo, diversamente da altri che ha conosciuto, sia sincero. La Forrester è rimasta traumatizzata da quanto le ha fatto Remy e ha avuto tanta difficoltà a fidarsi delle persone, degli uomini in primis. Con Will Spencer è stato diverso. Peccato però che si sia trovata ad affrontare anche con lui una terribile verità. Sì perché Will le ha raccontato tutto su Luna e su quello che è successo ma per lei è troppo tardi.

Electra non riesce a credere che Will non sia corso subito da lei per dirle cosa era successo e che invece abbia deciso di tenere nascosto tutto. E in lei si è fatto strada subito il dubbio che se non avesse scoperto che la giovane misteriosa era Luna, per giunta incinta di lui, non avrebbe nemmeno detto nulla. Electra si sente una stupida a essersi fidata e concessa allo Spencer, che si sta rivelando uguale agli altri. Per lei non è una giustificazione il fatto che la Nozawa lo abbia ingannato, quello che conta è che non le abbia detto tutto immediatamente dopo che era successo.

Electra considererà Will un bugiardo per diverso tempo, mettendo quindi un freno alla loro relazione ma temiamo che presto possa pentirsi di questa scelta. Qualcuno potrebbe farla ragionare e farle capire che Will è una vittima e che avrebbe dovuto parlare prima ma alla fine ha deciso comunque di farlo, sebbene fosse certo di darle un dolore. E la Forrester potrebbe tornare indietro sui suoi passi… nella speranza che non sia troppo tardi e che Luna non abbia raggiunto il suo scopo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.