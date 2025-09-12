Beautiful Anticipazioni Americane: Will scopre tutta la verità, Luna è viva e hanno fatto sesso!

Anticipazioni TV

La verità è venuta a galla e per Will è un dramma. Nelle puntate americane di Beautiful, lo Spencer ha scoperto che Luna è viva e che è lei la misteriosa ragazza con cui è andato a letto, credendola Electra. Ora cosa succederà? Intanto scopriamo cosa sta accadendo negli episodi della Soap in arrivo su Canale5.

Quando nelle puntate di Beautiful le verità vengono a galla, le cose si mettono spesso molto male. E anche stavolta è andata così. La realtà dei fatti ha travolto Will come un fiume in piena, lasciandolo senza parole, completamente privo di mezzi per proteggersi. Sì perché lo Spencer non solo ha scoperto che Luna è viva ma ha capito anche che è la donna misteriosa con cui ha passato la notte e che ha creduto, sino all’ultimo che fosse Electra. E le cose sono destinate a peggiorare da un momento all’altro, visto che la Nozawa ha un nuovo malefico piano tutto ancora da svelare. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will chiede a Liam aiuto per trovare la sua amante misteriosa

Luna ha sedotto Will con l’inganno e da quel momento continua a mandargli dei messaggi anonimi con le immagini della maschera che ha usato quella terribile ma focosa sera. Lo Spencer è molto preoccupato di quanto successo ma soprattutto si sente in colpa per Electra, a cui non ha ancora detto nulla. Il ragazzo è molto titubante e non sa se dire qualcosa o meno alla sua amata ma quel che è certo è che vuole capire, una volta per tutte, chi sia la persona con cui è andato a letto, credendola la Forrester. Per questo motivo ha chiesto a Liam di dargli una mano a scoprire tutta la verità. Suo fratello maggiore è un asso con il computer e in effetti è riuscito a localizzare il punto esatto da cui sono partiti gli sms. Will è corso sul posto, pretendo risposte ma quello che ha scoperto avrebbe sinceramente fatto a meno di saperlo.

Will ha scoperto che Luna è viva, ecco cosa è successo in Beautiful

Will ha raggiunto l’appartamento di Li, senza sapere che si trattasse proprio di quello della Nozawa. Compreso di aver stanato la sua stalker, ha preteso che la ragazza uscisse allo scoperto e che, finalmente, parlassero di quanto successo. Quello che non immaginava è che davanti a lui si presentasse la giovane Luna.

Lo Spencer è rimasto sconvolto di rivedere la Nozawa viva e vegeta e ha subito domandato come abbia fatto a sopravvivere alla sparatoria. Il giovane ha preso in mano il suo cellulare pronto a chiamare la polizia ma ha dovuto ritardare la telefonata perché Luna, lesta come una faina, gli ha subito mostrato la maschera di Electra, che lei ha rubato e usato per sedurlo. Insomma Will ha capito che di fronte a lui non c’è solo un’assassina ma anche la persona con cui è stato a letto.

Beautiful: Will sconvolto, ha fatto sesso con Luna

Non è facile dire se Will sia stato più sconvolto dallo scoprire Luna viva o dal sapere che è proprio lei la donna con cui è andato a letto, pensandola Electra. Quel che è certo è che il ragazzo è rimasto impietrito e che molto presto scoprirà una verità ancora più terribile. Luna ha un piano malefico per averlo al suo fianco ed è molto probabile che come ha truccato il test del DNA – in Italia questo momento si sta avvicinando – farà lo stesso con quello di gravidanza. Sì, state capendo bene, la giovane fingerà di essere rimasta incinta dopo quella notte e chissà quali altri stratagemmi userà pur di avere la sua libertà ma anche e soprattutto pur di avere Will Spencer totalmente suo. Attendiamo di sapere quale sarà la reazione di Electra e se la Forrester deciderà di lottare oppure, delusa, si farà indietro. Lo scopriremo molto presto!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.