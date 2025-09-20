Beautiful Anticipazioni Americane: Luna incastra Will e conquista la sua libertà per sempre?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful quello che temevamo è successo. Il test di gravidanza fatto da Luna ha dichiarato che la Nozawa è incinta dello Spencer. Ma sarà vero e questo sarà il suo lasciapassare per la sua libertà? Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5.

Quello che temevamo è alla fine successo: Luna è incinta di Will. La ragazza lo ha scoperto durante il duro confronto tra lei, il suo innamorato, Bill, Katie e Li, andato in onda nelle scorse puntate americane di Beautiful. Le cose si complicano per gli Spencer, ora costretti a fare i conti con una gravidanza inattesa e non voluta, che però non può essere ignorata. Ebbene sì, è probabile che Luna Nozawa si sia appena guadagnata l’uscita di prigione gratis come nel Monopoly ma è anche altamente probabile che si tratti di una menzogna ben orchestrata, che funzionerà per un bel po’ di tempo. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo negli episodi della Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è incinta!

Lo scontro tra Luna, Will, Li, Katie e Bill è stato durissimo. Gli Spencer sono arrivati a casa Nozawa per regolare i conti con la pazza assassina, colpevole di aver violentato il giovane rampollo di Dollar Bill. Ormai in preda all’ira più cieca, Li ha tentato di strozzare sua nipote e se non fosse stato per l’intervento del magnate, probabilmente avrebbe portato a termine il suo folle gesto. Katie ha urlato contro la ragazza e le ha giurato di fargliela pagare mentre Dollar Bill, furioso con lei ma anche con se stesso per averla aiutata, le ha promesso di farla finire in prigione senza che possa più uscire.

Will e Bill hanno poi afferrato per le braccia Luna per portarla alla polizia ed è stato proprio in quel momento che dalla tasca della giovane è uscito il test di gravidanza, appena fatto in bagno. E il suo risultato ha sconvolto tutti: è positivo e lei è incinta!

Luna ha incastrato Will ma sarà una bugia? Ecco cosa sta succedendo nelle puntate di Beautiful

Luna ha gioito immensamente nel vedere il risultato del test di gravidanza positivo e ha urlato a Will di essere incinta del loro bambino. La giovane ha un atteggiamento molto preoccupante; è infatti convinta di avere un futuro con lo Spencer e che lui, addirittura, sia in qualche modo a lei legato. Una follia vera e propria, visto che il ragazzo è pazzamente innamorato di Electra, che per il momento non sa nulla.

Luna è incinta o meglio il test dice così ma sappiamo quanto lei sia capace di truccare i risultati. Lo ha fatto con il test di paternità – in Italia, su Canale5 quel momento sta per arrivare – per far credere a tutti di essere figlia di Bill e potrebbe averlo fatto anche stavolta. Il dubbio che possa aver falsificato tutto c’è ma non è detto che sia la verità. Lo scopriremo ovviamente prossimamente, negli episodi della Soap in arrivo sulla CBS ma quel che è certo è che questa gravidanza cambierà tante cose.

Beautiful: Luna ha guadagnato la sua libertà

Nella mente di Luna c’è una sola cosa: conquistare Will e la libertà. La ragazza è convinta che avere il figlio dello Spencer le porti solo benefici e che il ragazzo si convinca a stare con lei, lasciando Electra. Siamo abbastanza sicuri sarà la Forrester a rompere con lui, dopo aver saputo cosa è successo ma pensiamo anche che tornerà presto indietro sui suoi passi, convinta da qualcuno che Will non sia il vero colpevole.

Per quanto riguarda Will e Luna, crediamo che in parte la Nozawa otterrà quello che vuole. Forse veramente ora che è incinta gli Spencer non vorranno mandarla in carcere ma è anche probabile che cerchino prima di farla abortire. Quel che è sicuro è che con la gravidanza, finta o no, l’ex stagista abbia guadagnato del tempo per pensare a come farla franca e a come non finire più dietro le sbarre. Ma il passato di Beautiful ci ha insegnato che nulla è impossibile e pensiamo pure che quanto successo con Amber Moore abbia già fatto capire a Bill di non potersi fidare di una che dice di aspettare un figlio da suo figlio. Chissà se al magnate verrà in mente tutto questo e se, con le sue conoscenze, riuscirà a evitare che suo figlio sia incastrato del tutto. Lo scopriremo presto!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.