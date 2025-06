Beautiful Anticipazioni Americane: Will ha un piano per incastrare Luna. Ecco quale

Anticipazioni TV

Will è pronto ad aiutare Steffy e Finn e per farlo è disposto a mettersi lui stesso in pericolo. Nelle puntate americane di Beautiful, il figlio di Bill ha proposto un piano per fermare la Nozawa ed è pronto a entrare subito in azione. Ecco cosa farà e cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap in arrivo anche su Canale5.

Luna deve essere fermata ma per farlo ci vuole un buon piano. Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nelle scorse ore, Will ha trovato un modo per incastrare la criminale e per aiutare Steffy, Finn e tutta la loro famiglia a liberarsi del loro incubo. Il giovane Spencer si metterà all’opera e metterà a rischio la sua vita per di dare una mano alla cugina della sua amata Electra nonché madre della sua amata nipotina Kelly. Ma cosa farà il ragazzo? Ora ve lo sveliamo.

Beautiful: Luna ha preso di mira Steffy e vuole fargliela pagare

Per chi non ha ancora letto i nostri articoli sulle anticipazioni americane, facciamo un piccolo recap di quello che sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful: Luna è diventata una criminale e purtroppo a piede libero. Da stagista innamorata di RJ, si è trasformata in una belva desiderosa di vendetta e decisa ad avere un rapporto con suo padre, che si è scoperto essere Finn. Sheila inizialmente l’ha aiutata, contenta di avere una nipote da poter amare ma poi, messa al corrente del suo piano per liberarsi di Steffy Forrester, le ha consigliato di lasciare la città, calmarsi e ritrovare se stessa.

I consigli di Sheila non sono stati accettati e Luna ha comprato una pistola, pronta a colpire Steffy e a mettere in atto la sua vendetta contro la donna che, secondo lei, è l’unico ostacolo alla sua felicità con suo padre. Luna ha pensato di rendere pan per focaccia alla Forrester e ha preso di mira pure il piccolo Hayes ma il suo gioco potrebbe presto finire, non prima di aver fatto venire di nuovo i brividi a tutti. A metterla in difficoltà sarà Will, che ha pensato a un modo per incastrarla.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will ha un piano per fermare Luna

Will ed Electra sono stati aggiornati su quello che sta succedendo con Luna e delle sue apparizioni nella casa sulla costiera. I due ragazzi sono molto preoccupati e sono anche perfettamente al corrente di quanto la Nozawa sia pericolosa. La Forrester e lo Spencer hanno vissuto sulla loro pelle la follia di Luna che, innamorata di Will, ha minacciato Electra, facendole capire di essere pronta a liberarsi di lei come di sua cugina Steffy. Ma saranno proprio i sentimenti della Nozawa verso lo Spencer a fornire un assist al figlio di Bill. Il giovane ha escogitato un modo per avvicinarsi alla criminale e farle confessare i suoi loschi piani ma dovrà incontrarla di persona e farle credere di aver finalmente ceduto al suo corteggiamento.

Ma perché è necessario procedere a un piano così particolare (anche se nella Soap non è la prima volta che si incastra una persona con un finto innamoramento)? Bè la risposta è purtroppo che Luna ha la fedina penale pulita e questo grazie a Bill, che non solo l’ha portata via dalla prigione ma ha anche fatto cadere tutte le accuse su di lei.

Will pronto a incastrare Luna ma… ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Will vuole rimediare agli errori che ha fatto suo padre e si metterà a rischio in prima persona. Il ragazzo ha fatto credere a Luna di aver rotto con Electra e di voler passare del tempo intimo con lei. Il piano è quello di fingere di essere stato sedotto e convincere la giovane a raccontare tutti i suoi piani. Baker ha fornito una cimice al giovane, in modo tale che possano sentire le parole della Nozawa e la messinscena è cominciata.

Ma nelle prossime puntate niente andrà come previsto. Purtroppo Luna scoprirà l’imbroglio e si darà alla fuga, finendo molto probabilmente per rapire Hayes e per mettere Steffy e Finn in una posizione così tanto scomoda da dover fare qualche pazzia. Sì crediamo davvero che nello scappare la figlia di Poppy prenderà in ostaggio il suo fratellastro e minacci di fargli del male. Del resto Luna è un personaggio che ha dimostrato di essere freddo e calcolatore, molto più di Sheila, che in un certo senso ha mantenuto una morale e stavolta ha davvero deciso di proteggere la sua famiglia.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.