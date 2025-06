Beautiful Anticipazioni Americane: Luna rapirà Hayes?

Anticipazioni TV

Luna è pronta a restituire pan per focaccia a Steffy. Nelle puntate americane di Beautiful la Nozawa ha in mente un piano malefico per far soffrire la Forrester e nel suo mirino c'è il piccolo Hayes.

Luna restituirà pan per focaccia a Steffy e le farà provare il suo stesso dolore. Nelle puntate americane di Beautiful la Nozawa ha deciso di infliggere alla Forrester una punizione esemplare e per farlo prenderà di mira il piccolo Hayes. Ma cosa avrà in mente? Scopriamolo insieme e vediamo cosa accadrà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è un pericolo per tutti i Forrester

Dalle puntate italiane a quelle americane sono cambiate tante cose e tra queste c’è il rapporto tra Luna Nozawa e la famiglia Forrester. La giovane si è trasformata da stagista a incubo per tutta la famiglia e questo dopo aver ucciso due uomini e aver ingabbiato Steffy, pur di non far sapere a tutti che Bill non è realmente suo padre.

Leggi anche Beautiful: Luna Nozawa da dolce stagista della Forrester Creations ad assassina ossessionata da Steffy, ecco cosa succederà

Succederà di tutto nei prossimi episodi in arrivo su Canale5 e rimarremo senza parole puntata dopo puntata ma neanche negli Stati Uniti si scherza. Luna si è meritata il titolo di bad girl per eccellenza, arrivando persino a preoccupare Sheila, che ha scoperto di essere sua nonna.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Luna pronta a vendicarsi di Steffy

Luna e Steffy sono diventate rivali e la Forrester non ha intenzione di permettere alla ragazza di avvicinarsi alla sua famiglia. Quello che la ragazza ha combinato non può essere perdonato e non vale il fatto che la Nozawa sia figlia di Finn. La giovane deve pagare per quello che ha fatto e visto che non sembra capace di capire quanto male ha inferto alla sua stessa famiglia, Steffy la tiene bene lontana da lei e suo marito è perfettamente d’accordo con lei.

La Nozawa è però convinta che il suo papà, se non ci fosse la sua spregevole moglie, l’accoglierebbe a braccia aperte. Per questo motivo ha deciso di liberarsi del problema Steffy Forrester; Luna ha comprato una pistola ed è pronta a fare fuoco appena ne avrà occasione. Ma attenzione: la figlia di Poppy vuole prima divertirsi un pochino e infliggere una punizione ancora più terribile alla donna che le sta mettendo i bastoni tra le ruote. E per riuscirci ha messo nel mirino Hayes, il suo fratellastro, a cui farà provare quello che lei prova a stare lontano dal suo amato genitore.

Luna pronta a rapire Hayes e a farla pagare a Steffy, ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Luna è determinata a far soffrire Steffy e quale modo migliore di farle provare lo stesso suo dolore? È apparso abbastanza chiaro che nella mente della Nozawa ci sia il rapimento di Hayes. La Forrester si troverà molto presto a interrogarsi su dove sia finito il suo amato bambino e la stessa cosa farà Finn. Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, Luna si è avvicinata al suo fratellino e si è fatta assumere, usando un falso nome, nella scuola estiva frequentata dal bambino, pronta a entrare in azione da un momento all’altro.

Luna è determinata a liberarsi dell’unico ostacolo, secondo lei, che le impedisce di stare vicino a suo padre anche se questo vorrà dire mettere in pericolo la vita di un bambino o anche solo fargli passare dei momenti traumatici. La sua cattiveria non ha eguali ed è superiore persino a quella di sua nonna Sheila, preoccupata per lei e per suo figlio e addirittura per Steffy. Non sappiamo ancora come precisamente metterà in atto il suo piano ma crediamo che sarà così tanto terribile che la Forrester e i suoi famigliari vivranno l’incubo più brutto della loro vita e probabilmente Steffy dovrà lasciare la città (espediente narrativo per permettere alla sua attrice di assentarsi per dare alla luce il suo quinto figlio) per aiutare il suo bambino di riprendersi. Succederà? Lo vedremo molto presto e vi terremo aggiornati.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.