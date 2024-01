Beautiful Anticipazioni Americane: Un divorzio e due arresti nelle trame della Soap del 2024

Anticipazioni TV

Il 2024 si è aperto con temi scottanti. Le Anticipazioni di Beautiful ci lasciano immaginare che molto presto ne vedremo delle belle e che per qualcuno si apriranno le porte della galera. Ma cosa succederà nelle prossime puntata della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5? Scopriamolo.

Il 2024 si è aperto con il botto. Le puntate di Beautiful che hanno aperto il nuovo anno, ci hanno rivelato che per Thomas non sarà di certo un periodo facile e che dovrà proteggersi sia da Xander che da Finn. Ma anche per altri due personaggi non sarà un buon periodo. Tira una brutta aria anche per Ridge e per Steffy, che dovranno affrontare due incubi. Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo anche su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas in manette per la morte di Emma?

Il ritorno di Xander Avant ha causato grande scompiglio ma ha soprattutto fatto scoppiare la guerra tra Finn e Thomas. I due cognati non sono mai andati molto d’accordo e la storia tra il Forrester e Hope ha peggiorato le cose tra loro. Il dottor Finnegan ha deciso di proteggere la Logan ma ha soprattutto dato credito alle parole di Xander, mettendosi in allarme. È probabile che il giovane farà di tutto per scoprire la verità sulla morte di Emma e che Thomas debba guardarsi le spalle dalla sua stessa famiglia. Un’eventualità che lo porterebbe, sicuramente, a compiere qualche nefandezza e che lo costringerà a chiedere magari l’aiuto di qualcuno (Sheila Carter, per esempio?). Insomma Thomas potrebbe finire presto in un vero e proprio guaio e stavolta non è escluso che possa esserci, per lui, la prigione.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge nei guai per un ritorno dal passato

Gli spoiler americani sono molto coloriti sulle prossime trame di Beautiful e su molte pagine statunitensi dedicate alla Soap ci sono varie ipotesi su quale sarà il futuro di Thomas e quello di Ridge, dopo la decisione presa su Eric. Su uno dei siti principali dedicati a Beautiful, è comparsa una notizia che farà sicuramente tremare i fan della Soap sin dai primi tempi. Pare infatti che stia tornando una vecchia fiamma di Brooke, che ha un conto in sospeso con Ridge. Per colpa sua, la sua relazione con la Logan era naufragata e lui era pure finito nei guai. Il suo nome è Dave Reed e di professione fa il poliziotto. Tornato a Los Angeles potrebbe occuparsi del caso di Emma Barber, riaperto da Xander e Finn e portare in galera Thomas. Ma il suo ritorno di fiamma per la bella Brooke, potrebbero portarlo anche a indagare su un sordido passato dello stilista della Forrester Creations, la cui fedina penale non è del tutto pulita. Anche Ridge Forrester finirà in prigione come suo figlio?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn al capolinea?

Ma arriviamo a un risvolto nelle trame di Beautiful forse più probabile. L’interesse che Finn sta mostrando nei confronti di Hope, potrebbe scatenare l’ira di Steffy. La ragazza non ha gradito che il marito abbia chiamato la sua sorellastra per informarla di Xander, soprattutto dopo che lei stessa lo aveva pregato di lasciar perdere e di dimenticare le parole dell’Avant. Questa situazione potrebbe creare una frattura nel rapporto tra i due e causare un vero e proprio divorzio. Per Steffy e Finn potrebbe essere arrivato il momento di separarsi e Liam potrebbe approfittarne.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.