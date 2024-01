Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas e Sheila alleati per liberarsi di Xander?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane potremmo assistere a una collaborazione malefica e molto preoccupante. Thomas, per liberarsi di Xander, potrebbe chiedere l'aiuto di Sheila, dandole in cambio una mano con Hope... ma succederà davvero? Le Trame della Soap ci faranno tremare così tanto?

Il ritorno di Xander a Los Angeles ci ha fatto tornare indietro nel tempo, a quando Thomas cercò di conquistare l’amore di Hope, facendo sparire sua figlia Beth. Il rientro a Los Angeles dell’Avant riapre però anche un altro doloroso capito della Soap, rimasto insoluto per anni. Stiamo parlando della morte di Emma, vittima di un incidente stradale, avvenuto mentre cercava di fuggire dal Forrester e di raggiungere Hope, dopo aver scoperto la verità sullo scambio delle culle. Un evento che per anni è rimasto in sordina e per cui il Forrester, che ha lasciato la Barber a morire nell’auto, non è stato punito. Ora però le cose potrebbero cambiare e il figlio di Ridge potrebbe dover ricorrere a un alleato inaspettato e pericoloso, per salvarsi dalla catastrofe. E questo alleato potrebbe essere Sheila Carter.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas nei guai

Xander è tornato a Los Angeles e con lui anche la questione della morte di Emma Barber. Il ragazzo ha rivelato a Finn di essere più che certo che il colpevole della morte della ragazza sia Thomas Forrester e lo ha messo in guardia da lui. Per il fratello di Steffy, che ha appena chiesto a Hope di sposarlo e che ha ricevuto un no come risposta, potrebbero arrivare tempi molto duri. Il giovane sarà sicuramente un osservato speciale e potrebbe perdere, di nuovo, completamente la testa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas impazzisce di nuovo?

Thomas ha fatto molti progressi negli ultimi anni e sembra aver ritrovato un equilibrio. La relazione con Hope, sua ossessione ormai da anni, potrebbe però averlo riportato sull’orlo del baratro. Steffy è molto preoccupata per lui così come lo è Brooke ed entrambe temono che la storia d’amore tra lui e la piccola Logan possa nascondere delle insidie molto pericolose. E il pericolo potrebbe essere scatenato dal ritorno di Xander, deciso a fare giustizia per la sua amica Emma. Thomas, per proteggersi dal nuovo arrivato, potrebbe impazzire di nuovo e decidere persino di ricorrere all’aiuto di una persona che sua sorella Steffy vuole lontana dalla sua vita: Sheila Carter.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas si allea con Sheila per liberarsi di Xander?

È un’ipotesi che si sta facendo largo tra le pagine web dedicate alla Soap e che noi non riteniamo troppo improbabile. Thomas potrebbe chiedere a Sheila di aiutarlo a far fuori Xander e in cambio potrebbe prometterle di aiutarla a riavvicinare Hope a suo padre, con la scusa che tutti possono cambiare. Ebbene sì, potrebbe esserci un’alleanza subdola e sibillina tra questi due personaggi che vogliono rompere con il loro passato e acquistare un posto nella loro famiglia, senza altri problemi. Ma Thomas si spingerà davvero a tanto? Stringerà con la rossa malefica un patto di sangue, che la spingerà a uccidere Xander per avere Hope in cambio? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.