Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas e Finn si dichiarano guerra!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Thomas e Finn è cominciata la guerra. Il dottore ha accusato il cognato di essere ancora instabile ma lui, deciso a non permettere a nessuno di mettersi in mezzo tra lui e Hope, ha minacciato il marito di Steffy invitandolo a farsi da parte. Ecco cosa sta succedendo nella Soap.

Thomas e Finn sono in guerra. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra il Forrester e suo cognato è appena scoppiato l’inevitabile conflitto, che porterà i due ragazzi a spaccare ulteriormente la loro famiglia. Tutta colpa del ritorno di Xander e della sua accusa contro Thomas. Ma cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, che vedremo tra qualche mese su Canale5 e che stanno andando in onda sulla CBS? Scopriamolo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn rivela a Hope le accuse di Xander

Finn è rimasto sconvolto dalle accuse di Xander e ha immediatamente espresso la sua perplessità a Steffy. La Forrester si è schierata a favore di suo fratello e ha negato con tutte le forze che Thomas possa essere un assassino. Ha poi chiesto al marito di sostenere le sue idee, di non dar credito alle parole dell’Avant e di dimenticare il suo incontro. Per la ragazza l’ex stagista vuole solo vendicarsi di quello che gli è successo e per farlo, sta usando una vecchia storia che, per la Polizia, è già archiviata. Finn non è però riuscito a scrollarsi di dosso la sensazione che dietro alle dichiarazioni del giovane appena tornato a Los Angeles, ci sia un fondo di verità. Per questo motivo si è affrettato a chiamare Hope, per informarla di quanto scoperto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope non crede che Thomas sia un assassino

Finn ha messo in guardia Hope da Thomas e ha rivolto alla ragazza parole di incoraggiamento. L’ha infatti spinta a non lasciarsi andare tra le braccia di un uomo instabile e potenzialmente pericoloso e l’ha spronata a credere più in se stessa, una donna meravigliosa e coraggiosa. Il ragazzo ha promesso di proteggerla e di starle accanto – che abbia un debole per lei? – e di non permettere che Thomas le faccia del male. Hope ha ringraziato il dottore ma gli ha anche assicurato di saper prendere le sue decisioni da sola.

Hope ha poi raggiunto Steffy alla Forrester per discutere con lei di quanto sta succedendo. La Forrester ha scoperto dalla sua sorellastra che suo marito l’ha messa in guardia da Thomas. Steffy ha storto il naso per il comportamento del marito ma ha messo da parte questa faccenda per dedicarsi a qualcosa di più importante, ovvero capire se Hope abbia intenzione di fare o no sul serio con suo fratello. Ora che Xander è tornato e ha deciso di accusare il Forrester, il giovane avrà bisogno di tutto il supporto necessario, per non crollare. Per questo motivo è decisivo sapere se la Logan ami o meno il suo amante. Ma Hope, ancora una volta, non ha saputo rispondere chiaramente.

Trame e Anticipazioni Americane: Thomas e Finn si dichiarano guerra

Thomas e Finn hanno invece le idee chiare. I due ragazzi si sono dichiarati guerra. Thomas ha minacciato il cognato di farsi da parte e di non metterlo né contro Hope né contro Steffy, con la questione di Xander. Il dottore non si è però lasciato spaventare e ha chiaramente detto al Forrester di pensare che lui sia ancora instabile e che debba essere tenuto sotto controllo. Il medico ha chiarito al fratello della moglie di credere che abbia combinato qualche danno e che forse abbia pure ucciso Emma. Una dichiarazione di sfida in piena regola, da entrambe le parti, che potrebbe portare a un vero e proprio dramma nelle trame della Soap.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.