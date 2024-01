Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas chiede a Hope di sposarlo ma qualcuno è tornato per vendicarsi di lui!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas sta per affrontare un nuovo nemico, tornato dal passato. Il Forrester ha chiesto a Hope di sposarlo ma presto farà i conti con un brutto momento della sua vita e con un personaggio ritornato a Los Angeles dopo anni: Xander Avant.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano due grandi colpi di scena. Nelle puntate della Soap, andate in onda negli scorsi giorni sulla CBS, Thomas ha deciso di fare il grande passo con Hope e di chiederle di sposarlo mentre Finn ha accolto nel suo studio medico una vecchia conoscenza della famiglia Forrester, pronta a prendersi la sua vendetta. Stiamo parlando di Xander Avant, che diventerà il nuovo grande nemico di Thomas. Ecco cosa è successo nel dettaglio e cosa prevediamo di vedere nei prossimi episodi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy preoccupata per Hope e Thomas

Steffy ha attaccato Hope e l’ha accusata di fare un gioco pericoloso con Thomas. La Forrester è sinceramente preoccupata che la sorellastra non sia del tutto sincera con il fratello e che non provi per lui gli stessi sentimenti che il ragazzo sente per lei. La Forrester non vuole che il suo fratellone soffra o ancora peggio torni a impazzire per colpa della relazione, non realizzata con la figlia di Brooke, che per lei sta prendendo troppo alla leggera la situazione. Steffy ne ha pure parlato con suo padre e gli ha riferito di voler a tutti i costi proteggere la sua famiglia e di non voler rovinare la felicità di nessuno.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas chiede a Hope di sposarlo

Thomas e Hope non hanno gradito le intromissioni di Steffy ma la Logan ha riferito al suo amante di capire le preoccupazioni di sua sorella e della sua famiglia ma di aver anche risposto che per il momento entrambi sono felici e non c’è altro da aggiungere… almeno per lei. Thomas è infatti più che mai convinto che la donna della sua vita sia la figlia di Brooke e ha fatto il grande passo. Si è inginocchiato davanti a lei, con un anello in mano, chiedendole di sposarlo. Cosa risponderà Hope ma soprattutto questo colpo di scena si realizzerà? Abbiamo qualche dubbio in merito visto che, nel frattempo, Finn ha ricevuto una visita inaspettata che potrebbe cambiare completamente le trame della Soap.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Xander Avant è tornato. Thomas è nei guai?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che mentre Thomas si inginocchiava davanti a Hope, con tanto di anello, Finn ha ricevuto la visita di un personaggio inaspettato, tornato a Los Angeles dopo diverso tempo. Stiamo parlando di Xander Avant, cacciato dalla Forrester per aver taciuto di essere al corrente dei piani malefici di Thomas su Beth. Il ragazzo ha riferito al dottor Finnegan di essere stato molto vicino a Steffy e suo fratello e lo ha messo in guardia da suo cognato, capace persino di macchiarsi di omicidio. Xander, senza mezzi termini, ha fatto riferimento alla morte di Emma Barber ed è apparso chiaro che il giovane sia al corrente di quanto successo alla ragazza. L’assassinio di Thomas verrà alla luce? Hope scoprirà tutto? Le trame della Soap si infittiscono e ne vedremo delle belle in questo 2024 appena cominciato.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Hope scoprirà che Thomas è un assassino?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.