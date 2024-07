Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor tornerà a casa? Ora più che mai Steffy ha bisogno di lei

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Steffy è più che mai in affanno. La ragazza si sente braccata da ogni parte dalle Logan e ha pure ammesso di non aver dimenticato i traumi del suo passato. Il ritorno di Taylor, sua madre, potrebbe aiutarla ma la Hayes farà davvero ritorno a Los Angeles nei prossimi episodi della Soap?

Il ritorno di Taylor nelle puntate americane di Beautiful è più che mai necessario. Le Anticipazioni della Soap ci stanno rivelando dei risvolti sempre più drammatici per Steffy, braccata da ogni parte dalle Logan e in preda al risentimento per quello che è successo nel suo passato. La ragazza avrà bisogno di qualcuno che la supporti e l’aiuti a essere lucida in un momento in cui tutti sembrano contro di lei, persino Finn, ancorato ancora a Sheila e preda delle pulsioni di Hope. Ma la Hayes tornerà davvero e da chi sarà interpretata?

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy avrebbe bisogno di Taylor

Steffy non perdonerà mai Brooke e mai la supporterà. Queste sono le ultime dichiarazioni che la ragazza ha fatto a suo padre e a Hope, dopo aver scoperto che la Logan senior partirà con lei e Ridge per Monte Carlo e sarà il volto della linea della camera da letto firmata Forrester Creations. La Forrester si sente più che mai braccata da ogni parte dalle Logan, madre e figlia, e non riesce a credere che anche nell’azienda che porta il suo cognome, lei debba fare i conti con le donne che più di ogni altra persona le hanno fatto del male. Purtroppo la bruna non riesce a dimenticare il male che ha dovuto subire nell’infanzia e nell’adolescenza a causa loro e per superarlo avrebbe proprio bisogno dell’aiuto di sua madre. Peccato però che Taylor non sia a Los Angeles.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor tornerà a Los Angeles?

Steffy si sente sempre più impotente davanti alle Logan e se venisse a scoprire che Hope ha confessato a Finn di provare per lui attrazione, siamo certi che darebbe completamente di matto. La ragazza avrebbe bisogno di avere al suo fianco qualcuno che le sia davvero solidale e l’unica persona è Taylor. La sua mamma sa quanto la sua bambina abbia sofferto e, archiviato (si spera) il suo rancore per Brooke, la Hayes potrebbe dare una mano alla giovane per riprendersi e superare il suo passato, ricorrendo pure alle sue doti da psichiatra. Ma la dottoressa sembra sparita nel nulla e non è per il momento contemplato un suo ritorno… ma sino a quando?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Quale sarà il destino del personaggio di Taylor?

Non è la prima volta che Taylor si assenta da Los Angeles e che Steffy abbia bisogno di qualcuno che l’aiuti a superare i suoi fantasmi e la rivalità con le Logan. Ma stavolta le cose sono un pochino diverse. Da una parte c’è la Forrester portata allo stremo da Brooke e Hope ma pure da Ridge e a rischio di combinare qualche danno, dall’altra c’è la chiusura del contratto di Krista Allen, che negli ultimi anni ha interpretato Taylor.

L’addio a Krista Allen ha decretato l’uscita di scena di Taylor e per il momento non ci sono notizie di un suo ritorno. Eppure le basi del suo rientro a Los Angeles ci sarebbero tutte. La scoperta del non rinnovo del contratto della Allen aveva stupito tutti e per il momento l’attrice non ha dato segni di essere tornata sul set. È possibile che il personaggio della Hayes abbia un nuovo volto? Oppure semplicemente la mamma dei fratelli Forrester non sarà contemplata nelle prossime trame della Soap? Non possiamo dirlo con certezza ma speriamo che possa tornare presto e che abbia il volto di Krista che – superato lo scetticismo iniziale, data la sostituzione dell’iconica Hunter Tylo – ha alla fine conquistato tutti noi fan.

Taylor torna, noi ti aspettiamo!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.