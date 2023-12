Beautiful: Addio Taylor... di nuovo. L'attrice Krista Allen è stata licenziata dalla Soap!

Anticipazioni TV

Brutte notizie per i fan di Taylor Hayes. La mamma di Steffy uscirà di scena e non sarà più presente nelle trame della Soap Beautiful. Ecco cosa sta succedendo e da quando non vedremo più la bella dottoressa.

Brutte notizie per i fan di Taylor Hayes. La bella dottoressa, madre di Steffy e altro grande amore di Ridge, non farà più parte delle trame di Beautiful… almeno non per i prossimi mesi. La sua interprete, Krista Allen, è stata licenziata. Per il suo personaggio, attualmente non c’è futuro. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Beautiful: Addio Taylor! Krista Allen è stata licenziata

Nelle prossime puntate americane di Beautiful siamo destinati a non vedere più Taylor Hayes. Il suo personaggio sembra non avere più un futuro nelle attuali trame della Soap e verrà messo da parte, per lasciare spazio ad altre storyline, probabilmente con al centro RJ e Luna, uno delle new entry del 2023.

A rivelare questa novità è stata la stessa Taylor o meglio la sua nuova interprete, Krista Allen. L’attrice ha dichiarato che i produttori della Soap le hanno comunicato che il suo contratto – di tre anni – sarebbe stato chiuso in anticipo. Per il suo personaggio non c’è più spazio e quindi pure per lei è tempo di lasciare il cast. Una vera sorpresa per l’artista, che ha rivelato di aver posato – pochi giorni prima del suo congedo – per le foto ufficiali. La Allen non ha negato di essere rimasta stupita da questa decisione.

Beautiful: Krista Allen fuori dal cast nonostante la candidatura ai cinquantesimi Daytime Emmy Awards

Non è la prima volta che un personaggio di Beautiful viene congedato senza grandi speranze per il futuro. In passato è accaduto anche a Quinn Fuller ma in quel caso a lasciare la Soap era stata la sua attrice Rena Sofer, stanca di non sapere quali trame e quale destino sarebbe stato riservato alla sua Quinn.

Per Krista Allen si tratta di “un sei stato meraviglioso ma ciao, arrivederci”, come lei stessa ha dichiarato. La notizia è arrivata, almeno a noi ufficialmente, proprio quando l’attrice si preparava a calcare la passerella dei cinquantesimi Daytime Emmy Award, con una candidatura come miglior attrice non protagonista di una serie drammatica. La Allen non ha vinto come i suoi colleghi Jacqueline MacInnes Wood e Thorsten Kaye, premiati come miglior attrice e miglior attore protagonista.

La candidatura ai Daytime Emmy Award, ha dichiarato la Allen, è arrivata a sorpresa. Non si aspettava infatti che il pubblico, dopo l’inatteso recasting del personaggio, interpretato per anni da Hunter Tylo. Molti fan di Taylor hanno dovuto abituarsi a questo cambiamento e per loro non è stato facile. L’artista ha rivelato che i primi tempi non è stato semplice vedere commenti negativi sulla sua presenza. Poi però la svolta! Non solo gli spettatori l’hanno apprezzata ma si sono affezionati a lei e alle sue performance, tanto da farle ottenere l’ambita candidatura. Immaginiamo la delusione di Krista nel sapere di dover lasciare il cast, proprio nel momento in cui per tutti i fan – noi inclusi – Taylor Hayes ha ormai il suo volto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.