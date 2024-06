Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor torna a casa e si allea con Sheila. Succederà davvero?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful ci aspettiamo grandi novità e tra queste anche il ritorno di Taylor. La Hayes potrebbe fare di nuovo capolino a Los Angeles e stavolta lasciare tutti di stucco con una decisione particolarmente inaspettata. La Hayes potrebbe diventare la migliore amica di Sheila.

Le prossime puntate americane di Beautiful saranno cruciali per Steffy. La ragazza sarà messa a dura prova dai comportamenti di Finn, Hope e persino da quelli di Brooke, e sarà costretta a continuare a difendersi strenuamente da Sheila. Insomma sembra proprio che per la Forrester siano in arrivo tempi duri e che abbia bisogno di validi alleati per sconfiggere i suoi nemici. E chi meglio di mamma Taylor per tentare di risalire la china e non abbassare la testa? Il ritorno della Hayes potrebbe però non avvenire nel modo in cui ci immaginiamo. La donna potrebbe decidere di mettere a segno un colpo di scena e lasciare tutti di stucco. Vediamo insieme cosa potrebbe succedere.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy contro Brooke e Hope

Steffy ha deciso di tagliare i fondi e di chiudere la Hope for the Future. La scelta della Forrester non è piaciuta ovviamente né a Hope e nemmeno a Brooke, che è scesa in campo per aiutare la figlia e si prevede che possa persino soffiare il lavoro alla figliastra, per impedirle di spadroneggiare in azienda. Qualunque sia il futuro delle anticipazioni americane di Beautiful, di cui vi terremo aggiornati, vi diamo per certo che la guerra tra le Logan e la Forrester è iniziata e non è destinata a chiudersi velocemente. Steffy avrà però bisogno di aiuto e a darglielo non potranno essere né suo padre – che potrebbe schierarsi dalla parte di sua moglie – né Finn, che ormai sembra essersi definitivamente perso. E allora chi potrebbe correre in soccorso della ragazza?

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor torna a Los Angeles?

La persona che potrebbe aiutare Steffy potrebbe essere Taylor. Al momento non c’è alcuna conferma del rientro di questo personaggio nelle trame di Beautiful. È della fine dell’anno scorso – dicembre 2023 per l’esattezza – la notizia dell’addio a Taylor e del licenziamento di Krista Allen, interprete della Hayes. Il contratto dell’attrice non è stato rinnovato e la produzione della Soap ha rivelato di non avere storyline interessanti per l’ex moglie di Ridge. Ma con gli ultimi risvolti di trama, le cose potrebbero cambiare e la psichiatra potrebbe arrivare a Los Angeles con l’intenzione di proteggere la sua bambina dalla furia delle Logan. Ma con il suo rientro potrebbe anche esserci un colpo di scena.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor si allea con Sheila ma è tutto un imbroglio

Il ritorno di Taylor potrebbe nascondere un colpo di scena fenomenale. La dottoressa potrebbe sì tornare per aiutare Steffy ma potrebbe addirittura decidere di concedere a Sheila un’opportunità e dimostrarsi sinceramente convinta che lei possa essere cambiata. Tutto questo per sostenere sua figlia e per impedire che il suo matrimonio venga distrutto definitivamente. Le azioni di Taylor potrebbero però nascondere un doppio fine. La dottoressa potrebbe solo fingersi amica della Carter e indurla, con qualche stratagemma da psichiatra, a mostrare la sua vera natura. E se così fosse sarebbe davvero un colpo da maestro e madre e figlia potrebbero prendersi la loro rivincita su tutto e tutti. Ma succederà? Non ci resta che aspettare le prossime puntate americane di Beautiful per averne conferma ma ammettiamo che la prospettiva dell’imbroglio ci intriga parecchio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.