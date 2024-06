Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke soffia il lavoro a Steffy e diventa il capo della Forrester per vendicare Hope?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful potremmo assistere al ritorno, in pieno stile, di Brooke alla Forrester Creations. La Logan, per aiutare sua figlia, potrebbe riuscire a soffiare il lavoro a Steffy, diventando il capo dell'azienda di moda al posto suo. Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere negli episodi della Soap, presto anche su Canale5.

Il desiderio di vendetta di Hope potrebbe presto trasformarsi in una questione di famiglia. La guerra tra le Forrester e le Logan ha da sempre coinvolto madre, figlie e figli e anche questa volta pare essere destinata a questo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful non ci dicono ancora nulla ma il nostro intuito ci porta a pensare che Brooke potrebbe decidere di infliggere una sonora lezione alla figliastra e possa prendersi quel posto, tanto agognato, alla Forrester Creations, quello di capo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope si vendicherà di Steffy

Hope vuole vendetta e punirà Steffy per essersi messa in mezzo, più e più volte, nella sua vita. La Logan ha riacceso la faida tra le Forrester e le Logan, cominciando la corsa agli armamenti e preparando i siluri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione della Forrester di tagliare i fondi e chiudere la Hope for The Future, per gravi perdite economiche della linea. Sebbene la linea veramente non vada bene e nonostante pure Carter pensi che non ci sia nulla da fare, la figlia di Brooke non tornerà indietro sulle sue decisioni e probabilmente prenderà di mira Finn, per distruggere il matrimonio e la felicità della sorellastra. A darle una mano potrebbe esserci persino Brooke.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke decide di dare una mano a Hope?

Brooke è stata d’accordo con Steffy riguardo al dover ribadire a Hope di stare attenta a Sheila e persino a Deacon. La Logan senior non sosterrà però ancora di più la Forrester, non dopo la minaccia di chiudere la Hope for The Future e quindi la possibile perdita del lavoro di una vita di sua figlia. Cominciamo a credere che la moglie di Ridge possa voler dare una mano alla sua bambina e, nel farlo, arrivi a mettere in discussione il ruolo di Steffy nell’azienda, come ha già fatto. Diverso tempo fa la bionda aveva chiesto a suo marito di nominarla capo della Forrester Creations e di gestire insieme – come Eric e Stephanie ai tempi d’oro – l’azienda di famiglia. Al tempo il suo consorte le aveva però risposto che il posto era già di Steffy e che la ragazza era ben consolidata nella sua posizione, portata avanti con grande fermezza e lungimiranza. Ma le cose potrebbero cambiare.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke soffia il lavoro a Steffy e diventa il capo della Forrester Creations?

Brooke potrebbe giocare d’astuzia e rivolgersi a Ridge dopo la scoperta che sua figlia vuole chiudere la Hope for the Future. La Logan potrebbe dirigersi dal marito e spingerlo a prendere una decisione difficile ma necessaria contro la sua bambina, probabilmente facendogli credere che la giovane non è più in grado di prendere delle decisioni giuste, accecata com’è dall’ira e dalla preoccupazione di avere Sheila di nuovo tra i piedi.

E se Ridge avesse qualche dubbio e cominciasse a credere che sua moglie abbia ragione, per Brooke si aprirebbe la strada della leadership in azienda. La donna potrebbe soffiare il posto di lavoro a Steffy, diventando lei la Co-Ceo della Forrester Creations, sostenuta persino da Eric, Donna, Katie e da altri personaggi legati a lei da vincoli di parentela e stima. A farci sospettare che Eric possa davvero sostenere la bionda, è stata la recente dichiarazione del designer, che ha spinto la sua ex moglie a tornare a lavorare più spesso in ufficio e magari a tornare alla ribalta con qualche suo progetto, sempre spettacolare.

Abbiamo però anche un’altra ipotesi. Brooke potrebbe persino decidere di tornare alla ribalta con una nuova collezione in collaborazione con Hope e fare talmente tanto successo da zittire Steffy, metterla comunque in difficoltà e prendersi vendetta, rivincita, jackpot... insomma tutto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.