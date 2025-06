Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor passa all'attacco e chiede a Ridge, "Mi vuoi sposare?"

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Taylor è pronta a passare al livello successivo con Ridge. La dottoressa ha chiesto al compagno di sposarla, convinta che sia arrivato il momento di pensare al loro futuro. Ma cosa risponderà il Forrester? Scopriamo insieme le trame degli episodi della Soap, presto su Canale5.

Taylor vuole di più, molto di più da Ridge. La dottoressa non è più disposta a rimanere a guardare e ad aspettare che il suo amato compagno prenda delle decisioni e con il ritorno di Nick Marone a Los Angeles e lo strano atteggiamento che il Forrester ha avuto nel rivederlo, ha deciso di farsi avanti e di mettere le cose in chiaro. Convinta di voler un futuro con il Forrester e di doverselo prendere da sola, la psichiatra ha chiesto allo stilista di sposarla e di cominciare una vita insieme, più uniti che mai e liberi da Brooke Logan. Ma cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful e cosa vedremo prossimamente sia sulla CBS che su Canale5? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor vuole Ridge ma soprattutto chiarezza

Il ritorno di Nick Marone e la sua dichiarazione di intenti, ovvero quella di riconquistare Brooke, non ha sconvolto solo la Logan ma anche Ridge e Taylor. Il Forrester non è stato per nulla contento di rivedere il suo fratellastro e suo unico vero rivale e ha mostrato di essere in qualche modo geloso di lui. Questo fastidio è stato subito notato dalla Hayes che, diversamente dai tempi antichi, è determinata a non farsi prendere in giro e ha tirato fuori le unghie ma anche quella calma e quella sicurezza che le è mancata da tempo.

Diversamente da come l’abbiamo vista nelle puntate italiane di Beautiful, la dottoressa Taylor ha ritrovato se stessa e si è liberata di ogni pensiero negativo, cosa che le ha permesso di diventare una persona migliore e di non volere per forza alimentare la sua rivalità con Brooke. Accetterà ogni decisione del Forrester purché lui sia sincero e non la prenda in giro facendole credere di essere innamorato di lei, per poi correre dalla Logan appena qualcosa tra loro va storto. Ed è per questo che ha scelto di farsi avanti e di fare una proposta a cui il designer dovrà rispondere Sì o No.

Beautiful: Taylor pronta a sposare Ridge ma solo se lui sarà sincero

Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge è tornato da Taylor e ora fa coppia con lei; tutto questo è successo dopo il colpo di stato di Carter e Hope, a cui Brooke ha finto di partecipare ma solo per agire dall’interno e ridare ai Forrester l’azienda. Il suo gesto non è stato però apprezzato e lo stilista ha dichiarato che avrebbe preferito di gran lunga che la sua compagna si schierasse dalla sua parte e non difendesse la sua folle figlia ancora una volta. Ridge è quindi corso dalla madre di Steffy e Thomas, che stavolta non ha fatto niente per convincerlo a stare con lei, se non quello di dimostrarsi sua amica.

Taylor ha messo subito le cose in chiaro: non vuole essere presa in giro e non intende di nuovo battersi con Brooke. Per questo ha chiesto a Eric – dopo aver visto quanto lui tifi per Brooke – di non ostacolarla ma ha anche picchiato duro con il Forrester jr. spronandolo a interrogarsi sui suoi sentimenti per la bionda, a cui sarà certamente sempre legato. La psichiatra non ha messo mai in dubbio che il legame tra il suo compagno e la sua ex sia qualcosa di importante ma ora vuole il suo spazio e non intende condividerlo. Ha così messo Ridge davanti a una scelta importante, chiedendogli di sposarla e di passare il loro futuro insieme.

Taylor lascerà Ridge? Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate di Beautiful

Taylor ha chiesto a Ridge di sposarla e di pensare al loro futuro insieme e ha fatto un passo molto importante per chiarire le cose con il Forrester. La dottoressa ha messo lo stilista davanti a una scelta, ovvero dire Sì o No alla sua proposta e di motivare a lei ma pure a se stesso, la risposta. Dalle anticipazioni, sempre americane, apprendiamo che i due passeranno dei momenti molto romantici, il ché ci fa presupporre che la risposta sia positiva. Ma sappiamo anche che Nick, che ha origliato tutta la conversazione tra i piccioncini, correrà a informare Brooke di quanto ascoltato e che tra lei e il Forrester ci sarà un faccia a faccia, che potrebbe cambiare di nuovo tutto.

Sì perché Ridge non è nuovo ai voltafaccia da un momento all’altro e dopo aver dato la parola (d’amore eterno) a una donna per poi correre dall’altra senza nemmeno rompere ufficialmente con la prima. Insomma per farla breve, temiamo che Ridge dica di sì alla Hayes e poi cambi idea. Ma come abbiamo ipotizzato in un altro nostro articolo, secondo noi sarà Taylor a troncare con Ridge per sempre e a chiudere una storia che ormai dura da quarant’anni e che inizia lasciare noi perplessi, figuriamoci qualcuno che la vive di persona da così tanto tempo. Sarà davvero così? Lo crediamo fortemente ma ve ne daremo certezza nei nostri prossimi approfondimenti su Beautiful.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.