Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor tronca con Ridge, stavolta sarà lei a dire basta?

Nelle prossime puntata americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena inatteso. Sì perché Taylor, che ha ormai capito che tutti vogliono il ritorno di Brooke e Villa Forrester forse persino Ridge, potrebbe decidere di chiudere lei con il Forrester e non essere lasciata come sempre. Succederà davvero nella Soap?

E se stavolta fosse Taylor a lasciare Ridge e non il contrario? Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena clamoroso, di quelli che ci lasceranno dire “Wow” e aggiungere “finalmente”. Sì perché la dottoressa Hayes, ormai libera da ogni dolore di cuore, potrebbe capire di non potersi accontentare di un uomo sempre innamorato di un'altra donna e potenzialmente pronto a lasciarla da un momento all’altra. L’amor proprio della psichiatra potrebbe emergere prepotente e non lasciare nessuno spazio di manovra allo stilista, che al momento – sempre negli episodi sulla CBS – giura di amare solo lei e di aver archiviato la Logan. Ma viste le tante volte in cui lo stilista ha giurato questo e di fatto non ha mantenuto la promessa data, Taylor potrebbe decidere di agire diversamente e di prendersi la sua rivincita personale. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, cosa potrebbe accadere nella Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor e Ridge di nuovo insieme ma…

Nelle puntate americane di Beautiful le cose hanno preso una piega molto diversa rispetto a quello che sta succedendo in Italia. Mentre su Canale5 Ridge e Brooke stanno insieme, innamorati più che mai e impegnati a gestire la situazione complicata di Eric, in punto di morte, negli Stati Uniti la coppia si è separata e Ridge sta con Taylor, interpretata da una nuova attrice. Il Forrester ha deciso di rompere ogni rapporto con la sua compagna dopo che lei ha partecipato – sebbene con l’intento di fare il doppio gioco – al colpo di stato di Hope e Carter e la cosa ha indispettito talmente tanto lo stilista, da farlo correre dalla sua ex moglie.

Brooke non ha gettato la spugna e sta continuando a spingere Ridge a tornare con lei, ritornando sempre sullo stesso argomento: loro due sono legati dal destino. Ma il figlio di Eric non è del tutto d’accordo con lei… almeno così pare. Il designer ha sempre un atteggiamento ambiguo nei confronti della sua Logan e la cosa non è sfuggita a Taylor che, stavolta, non vuole rimanere in silenzio, a guardare inerme.

Beautiful Anticipazioni: Taylor vuole la verità su Ridge

Taylor ha perfettamente capito che Ridge continua a essere legato a Brooke; in verità la Hayes non pretende una totale chiusura con la Logan, donna con cui il suo compagno è stato per anni e con cui c’è stato un grande amore e ha confermato di credere che sia normale che due persone che sono state per così tanto tempo insieme, non possano dimenticare l’affetto da un momento all’altro. Quello che lei desidera è però che Ridge sia sincero con sé stesso e con lei, rivelandole se pensa di essere ancora innamorato della madre di Hope.

Taylor ha più e più volte domandato allo stilista – soprattutto dopo la vendetta di Brooke – se lui abbia ancora dei sentimenti d’amore per Brooke e ha sempre ricevuto un NO come risposta, a volte non troppo convinto. La dottoressa stavolta non ha voluto crederci sino in fondo e libera finalmente dal dolore che ha condizionato per anni le sue scelte, ha deciso di prendere in mano la situazione e di affrontare chiunque le sembrerà determinato a far tornare Brooke nel cuore del suo compagno. Ed Eric è il primo della lista. Il patriarca ha dimostrato di tenere particolarmente alla bionda e la psichiatra lo ha affrontato faccia a faccia, desiderosa di sapere da lui che intenzioni abbia.

Taylor lasciare Eric? Ecco cosa succederà nei prossimi episodi americani di Beautiful

Taylor ha capito che Eric tifa per Brooke e il Forrester non ha negato di aver un affetto particolare per la Logan. L’arrivo di Ridge non ha permesso al patriarca di continuare il suo discorso e di confessare di fare il tifo per la bionda ma a Taylor basta quello che ha detto per capire di non essere la persona più gradita a Villa Forrester. Ma non sarà tanto il comportamento del Forrester senior a metterla sull’attenti quanto quello del suo innamorato. Ridge continuerà a essere particolarmente ambiguo e a non riuscire a parlare serenamente di Brooke e della loro relazione, cosa che farà scattare l’allarme alla dottoressa. E stavolta potrebbe non permettere che le persone scelgano per lei. Convinta di meritare un uomo che ami solo lei, la psichiatra potrebbe lasciare il designer e dirgli, chiaro e tondo, che non intende più essere la sua seconda scelta.

Usiamo ancora il condizionale perché non abbiamo certezza che questo succeda ma pensiamo che capiterà proprio così e che Ridge correrà da Brooke, trovandola però ormai tra le braccia di Nick. Insomma crediamo fortemente che il Forrester verrà lasciato dalla madre di Steffy e Thomas e non potrà riabbracciare la sua Logan, di nuovo vicina al Marone, tornato in città proprio qualche giorno fa e pronto a riconquistarla.

