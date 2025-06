Beautiful Anticipazioni Americane: Nick è tornato e non vuole perdere tempo, riconquisterà Brooke!

Anticipazioni TV

Il momento è arrivato: Nick Marone è tornato a Los Angeles. Nella puntate americane di Beautiful il fratellastro di Ridge è pronto a riprendersi l'amore di Brooke e potrebbe riuscirci! Ecco cosa sta succedendo negli episodi, presto anche su Canale5.

Ci siamo, è arrivato il momento: Nick Marone è di nuovo a Los Angeles. Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, il “marinaio” è ritornato a casa e ha immediatamente raggiunto la sua Brooke, che lui è certo di poter riconquistare. Sì state leggendo bene, Marone ha tutta l’intenzione di tornare alla carica con la sua ex moglie e, al corrente che lei è single, non si fermerà davanti a niente e a nessuno, soprattutto non davanti a Ridge. Nick non vuole perdere tempo e ha immediatamente fatto capire alla Logan di avere intenzioni serie con lei, baciandola appassionatamente. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo e quali saranno le prossime mosse del fratellastro del Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Nick Marone è tornato

Del ritorno di Nick Marone vi avevamo parlato qualche mese fa e vi avevamo già anticipato che il “marinaio” (come lo chiama Ridge) sarebbe tornato nelle trame di Beautiful ed ecco che il momento è arrivato e si è già rivelato scoppiettante. Nick non ha perso tempo e si è subito diretto alla Forrester Creations, nell’ufficio di Brooke, per rivelarle le sue intenzioni e per confessarle di aver sentito che il suo fratellastro è tornato da Taylor.

Nick ha stupito Brooke rivelandole di essere al corrente del colpo di stato ai danni di Ridge e del fatto che il suo fratellastro abbia deciso di tornare con Taylor. La Logan si è limitata ad aggiungere qualche dettaglio in più su quanto accaduto e a confessargli di esserci rimasta male per la decisione del Forrester, che le ha voltato le spalle e che ha deciso di non perdonarla per quello che lei, alla fine, neanche ha fatto. Ma Nick ha avuto in serbo un’altra sorpresa per lei.

Beautiful: Nick vuole riconquistare Brooke

Nick è tornato con un preciso obiettivo, ovvero quello di riconquistare Brooke. Saputo della fine della liaison tra lei e Ridge, Marone ha colto la prima occasione utile – un viaggio d’affari a Los Angeles – per correre dalla donna che ancora ama e che ancora occupa lo spazio più importante nel suo cuore. Il capitano è andato subito al sodo e non solo ha confessato alla bionda di amarla ancora ma l’ha baciata appassionatamente e l’ha invitata a dimenticare il Forrester e a lasciarsi conquistare da un uomo che la ama davvero e che soprattutto ha occhi solo per lei, da sempre.

Nick conosce bene la storia d’amore tra Ridge e Brooke ed è al corrente di tutte le volte che Ridge è corso da Taylor dopo aver avuto un minimo problema con la bionda. E stavolta non ha intenzione di tenere a freno la lingua davanti a queste situazioni. Il marinaio non si è fatto problemi a mettere in dubbio il “rapporto predestinato” tra Brooke e il figlio di Eric e ha spronato la sua ex a smetterla di pensare di essere legata a Ridge dal destino.

Brooke e Nick torneranno insieme? Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate americane di Beautiful

Brooke è innegabilmente ancora legata a Nick e il suo ritorno così come la sua determinazione, hanno lasciato la Logan senza parole. Marone l’ha spinta e la spingerà ancora a lasciarsi andare con lui e a dimenticare il suo legame con Ridge una volta per tutte. Il capitano le ha anche confessato di aver in costruzione una nave - la gemella di quella in cui anni prima si sposarono – nei cantieri di Napoli e l’ha invitata a partire con lui per andare a vederla.

Noi sappiamo che Beautiful è arrivato in Campania da poco per girare alcune puntate italiane e abbiamo finalmente scoperto quale sarà il motivo per cui Nick sarà in Italia. Nei prossimi episodi americani della Soap, Nick continuerà a corteggiare la bionda e probabilmente la convincerà a partire con lui. Ed è possibile che Ridge – deciso a riprendersi la sua amata – organizzi una spedizione nel Bel Paese – insieme a suo padre che tifa per una reunion tra i due – per riportare a casa la madre di suo figlio RJ. Questo però vorrebbe dire che tra Ridge e Taylor sarà tutto finito e pensiamo che a mettere un punto alla questione non sarà lo stilista ma la psichiatra, che sa di non avere grandi alleati al suo fianco e sa benissimo che il suo ex marito è ancora legato alla sua Logan da un vincolo che lei non è mai riuscita a spezzare. Succederà così? Lo scopriremo presto; quel che è certo è che il ritorno di Nick aprirà un vaso di Pandora inaspettato.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.