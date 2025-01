Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Taylor di nuovo insieme. Prima l'amore e poi la convivenza

Anticipazioni TV

Per Brooke si sta mettendo molto male ed è tutta colpa delle sue decisioni, azzardate. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha spiegato al marito di aver finto di sostenere Carter ma lui, furioso, non ha voluto sentire ragione ed è tornato da Taylor. Ecco cosa sta succedendo nella Soap.

A volte ritornano è il caso di dirlo quando si tratta di Ridge e Taylor. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che i genitori di Steffy si sono ritrovati, complice il fatto che Brooke ha voltato le spalle al compagno assumendo la carica di nuova CEO della Forrester Creations. Sebbene la Logan lo abbia fatto con l’intento di aiutare i Forrester, lo stilista non ha gradito comunque e anzi ha accusato la bionda di non aver fatto squadra con loro e di aver invece voluto a ogni costo trovare un modo per proteggere e scusare le azioni della figlia. Un comportamento che gli ha dato prova di quanto Brooke Logan non possa essere di famiglia e quanto invece Taylor sia la persona giusta e la donna adatta a lui.

I due innamorati stanno facendo progetti molto importanti e dopo una notte d’amore hanno cominciato a pensare di vivere insieme nella casa sulla spiaggia, in cui hanno vissuto per lungo tempo quanto i loro figli erano piccoli. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap e cosa vedremo, presto, anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge sceglie Taylor

Tra Ridge e Brooke le cose non sono più le stesse. Da quando la Logan ha assunto il ruolo di CEO della Forrester, il suo compagno ha gridato al tradimento, quello terribile e imperdonabile. La madre di Hope ha tentato di spiegare allo stilista che le sue mosse sono state fatte a fin di bene e che il suo obiettivo era quello di aiutare i Forrester a riprendersi la maison di moda. Ma il designer non ha potuto comunque sopportare che la sua amata bionda abbia comunque agito alle loro spalle e non abbia, come hanno fatto tutti i Forrester, abbandonato il fianco di sua figlia. Sebbene abbia agito in buona fede, il risultato ottenuto non è stato per nulla soddisfacente.

Ridge ha cominciato a pensare che Brooke sia una traditrice e che lo sia sempre stata. Per questo si è rivolto all’unica persona che gli ha sempre dimostrato amore incondizionato e gli ha sempre riservato fedeltà e sostegno: Taylor. I due hanno cominciato a rifrequentarsi e tra loro sempre essere scoccata la scintilla.

Beautiful Anticipazioni puntate americane: Ridge e Taylor fanno l’amore

Brooke ha rivelato a Ridge di aver finto di sostenere Carter ma il Forrester avrebbe preferito che la sua compagna si schierasse apertamente a loro favore e non cercasse di salvare la reputazione di sua figlia, in un modo o in un altro. Insomma la Logan avrebbe dovuto abbandonare la maison esattamente come hanno fatto tutti e aspettare i tempi propizi per tornare alla carica. Steffy ha un piano per rimettere le mani sulla loro azienda e bastava davvero poco tempo per riordinare le idee e tornare all’attacco; non serviva dunque che lei si facesse nominare CEO e che, ancora peggio, annunciasse il tutto in una diretta social, che ha screditato la famiglia Forrester molto più di ogni altra cosa.

Ridge non può perdonare Brooke e questo suo tradimento ha portato alla rottura del loro rapporto e al ritorno di Taylor. La Hayes si è ripresa il suo posto, stavolta persino sostenuta da Eric, di solito grande fan di Brooke. Lo stilista ha regalato un abito prezioso alla sua ex moglie, ha fatto preparare una cena meravigliosa e ha sedotto la madre dei suoi figli, passando con lei una notte d’amore magica… e non solo.

Beautiful: Ridge vuole tornare a vivere con Taylor nelle puntate americane della Soap

Ridge non si è limitato a passare la notte con Taylor ma ha chiesto alla sua amata di poter ricominciare da capo con lei, tornando a vivere nella loro casa, quella sulla spiaggia, dove hanno passato anni stupendi insieme quando i loro figli erano piccoli. Insomma il Forrester vuole riformare una famiglia con la madre di Steffy e Thomas e magari convolare a nozze con lei. Ma non sarebbe Beautiful se non ci fosse un “ma” di sottofondo. Durante uno degli abbraccia con Taylor, sul volto di Ridge si è dipinto uno sguardo perso nel vuoto, che non fa presagire nulla di buono. Possibile che ci sia ancora dell’incertezza? Certo che sì, visto che si tratta di Ridge Forrester, che da sempre fa l’altalena tra le due donne della sua vita e che ora sembra più che mai in bilico tra loro, ritenendo entrambe a lui legate dal destino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.