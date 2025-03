Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor e Ridge spingono Steffy a lasciare Finn!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Taylor e Ridge, sconvolti dalla scoperta che Luna sia figlia di Finn, avranno il terrore che Steffy sia in pericolo. I due avranno ragione? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

La verità sulla paternità di Luna ha, come prevedibile, sconvolto la famiglia Forrester. Nelle puntate americane di Beautiful, Taylor e Ridge hanno consigliato a Steffy di lasciare la casa sulla scogliera, abbandonare Finn e liberarsi una volta per tutte della paura. A minacciare la giovane non è più solo Sheila ma anche Luna, che presto o tardi comincerà a volere un rapporto con suo padre e per lei non ci sarà scampo.

Taylor e Ridge avranno ragione? Steffy davvero rischia di mettersi in pericolo? Scopriamo cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor preoccupata per l’incolumità di Steffy

Steffy ha scoperto la verità su Luna e la sua serenità è stata di nuovo messa in pericolo. La ragazza non si è ancora ripresa da quanto successo con la Nozawa e sta lentamente superando il trauma di Sheila Carter. Scoprire che la giovane assassina di Tom e Hollis è la figlia di Finn ha fatto ripiombare Steffy nel terrore. Taylor non può sopportare che la sua bambina attraversi di nuovo tutto questo e venga messa nuovamente in pericolo dalla pazza famiglia della Carter. Per questo, nelle puntate americane di Beautiful ha consigliato a Steffy di fare i bagagli e di seguirla a Villa Forrester, dove lei, suo padre ed Eric si occuperanno di lei. Alla loro conversazione si è aggiunto anche Ridge, che si è subito detto d’accordo con l’idea della compagna e non vuole perdere tempo.

Steffy vuole rimanere accanto a Finn nelle puntate americane di Beautiful

Steffy è sconvolta ma questa volta non vuole lasciarsi condizionare dalla paura. La ragazza è decisa a lottare per tenere saldo il suo matrimonio e visto che Finn è per lei una vittima come tutti gli altri, non vuole abbandonarlo. La Forrester è convinta che Luna non sarà un problema e questo perché la giovane è dietro le sbarre e non uscirà di prigione tanto presto. Peccato che la verità non sia proprio quella che si sta immaginando la nostra Steffy. La Nozawa è infatti agli arresti domiciliari nella villa di Bill e ora che Finn si è ricongiunto con lei, potrebbe chiedere di potersi occupare personalmente di lei.

Beautiful: Finn porterà Luna a casa sua?

Taylor ha la sensazione che le cose non andranno bene come sua figlia pensa. Non sappiamo se a spingerla a pensare male sia il suo istinto di madre o quello da psichiatra ma siamo certi che le sue paure si riveleranno più che mai fondate. Steffy dovrebbe forse davvero seguire il consiglio di sua madre e suo padre e dovrebbe lasciare la sua casa, prima che sia troppo tardi e prima che Finn le proponga di tenere Luna con loro, agli arresti domiciliari.

È una situazione che potrebbe verificarsi e da un momento all’altro. Finn ha rivelato a Luna la verità e le ha promesso di rimediare. I due si sono abbracciati con tanto amore e la Nozawa ha chiesto perdono al cugino, che si è rivelato suo padre, per come si è comportato. Insomma il bel dottore, convinto di dover fare qualcosa per la sua disgraziata figlia, potrebbe convincere la prigione a spostare il domicilio di Luna dalla villa dello Spencer alla sua abitazione.

Siamo certi che Steffy cercherà di opporsi ma capirà pure che Finn vuole rimediare alla sua assenza, non voluta da lui. Ci chiediamo però se ripenserà e metterà in pratica i consigli dei genitori oppure continuerà a volergli stare accanto, nonostante questo. Forse pregherà Finn e Luna di non dire nulla a Sheila, per evitare che la donna si avvicini a loro… ma sappiamo che i segreti di Beautiful non rimangono mai tali.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.