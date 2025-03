Beautiful Anticipazioni Americane: Finn rivela a Luna di essere suo padre di nascosto da Steffy. Tutto si complica!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha trovato Luna e le ha rivelato di essere suo padre. Un bel problema per Steffy che, nel mentre, sta pensando a come affrontare questa nuova verità sulla sua famiglia. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap che vedremo presto su Canale5.

La dura verità che ha colpito Steffy sta per fare il giro di Los Angeles e nulla sarà più come prima. Nelle puntate americane di Beautiful, Finn ha deciso di essere sincero sia con sua moglie che con Luna, che ha trovato a casa di Bill. Il giovane, senza avvertire sua moglie di questo nuovo passo, ha confessato tutto alla ragazza che, sino a poco tempo fa, ha creduto essere sua cugina. Ma cosa succederà ora che questo grande segreto è stato svelato? Cosa farà Steffy e cosa farà Sheila, che scoprirà di essere nonna di una nipotina che le somiglia moltissimo?

Andiamo con ordine e scopriamo cosa sta accadendo negli episodi della Soap attualmente in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn trova Luna!

Steffy ha scoperto una terribile verità su Finn, Poppy e Luna. Il dottore ha confessato a sua moglie di aver passato una notte d’amore con sua zia e che da quel singolo episodio, è nata Luna. La Forrester è sbiancata di paura ma diversamente dal passato, ha deciso di affrontare a testa alta questa novità e ha scelto di rimanere accanto al marito. Questa scelta è motivata dal fatto che Luna, diversamente da Sheila, sta scontando le sue colpe in carcere e non costituisce di fatto un problema per la loro famiglia. La Forrester si illude che la sua figliastra sia ben controllata e che nessuno, forse nemmeno Finn, andrà a dirle nulla. Purtroppo si tratta di un’illusione, lo abbiamo detto, visto che il suo bel maritino non solo è andato a cercare sua figlia per rivelarle tutto ma ha pure scoperto dove la ragazza si trovi e chi l’abbia aiutata a sfuggire dalle grinfie delle sue compagne di cella.

Beautiful: Finn rivela a Luna di essere suo padre

Finn ha ottenuto le informazioni che cercava dalle guardie della prigione e questo perché, per la prima volta nella sua vita, si è presentato come il papà di Luna. La direzione del carcere non ha potuto negare di dire tutto al padre di una sua detenuta e ha quindi dato al dottore l’indirizzo dove cercare la ragazza. Il medico ha scoperto che la Nozawa si trova a casa di Bill e l’ha raggiunta per dirle tutto. Faccia a faccia con lui, Luna è scoppiata in un pianto a dirotto e gli ha immediatamente chiesto scusa per aver perso la testa e per aver quasi ucciso Steffy, sua moglie e la madre dei suoi figli. La detenuta ha chiesto il suo perdono e ha spiegato di non essere riuscita a controllarsi per via del dolore che ha sempre provato a causa dell’assenza di un padre e della vita poco ordinata di sua madre. Finn è quindi scoppiato e l’ha abbracciata rivelandole tutto, ovvero di essere lui la persona che da sempre cerca e di averlo saputo purtroppo solo ora. Padre e figlia di sono riuniti ma il tutto è avvenuto senza che Steffy ne sapesse nulla.

Beautiful Trame Americane: Taylor spinge Steffy a lasciare Finn

Steffy è convinta, come abbiamo detto sopra, che per il momento la sua vita non sia destinata a cambiare. Luna è in prigione e forse Finn non dirà nulla. Peccato che proprio mentre sta dicendo queste cose a sua madre, suo marito stia rivelando a sua figlia tutta la verità.

La bella Forrester è decisa a rimanere accanto al dottore mentre Taylor le consiglia di andarsene e vorrebbe che lasciasse la casa sulla scogliera – di nuovo non sicura per lei – e si trasferisse a Villa Forrester con i bambini, come ha già fatto in passato. La bella bruna non ha però intenzione di farlo, non stavolta e non ora che pensa che suo marito la proteggerà a ogni costo. Ma quando Finnegan tornerà a casa e le dirà di aver detto tutto alla sua figlioletta ritrovata, le cose potrebbero cambiare. La paura di ritrovarsi la pazza ragazza in casa e che Sheila possa esserle di compagnia, terrorizzerà talmente tanto Steffy, da farle molto probabilmente cambiare idea su tutto.

