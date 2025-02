Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy scopre la sconvolgente verità che potrebbe mettere fine al suo matrimonio!

Anticipazioni TV

Finn ha trovato il coraggio di rivelare a Steffy tutta la verità su Luna ma a che prezzo? Cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful, presto in arrivo anche su Canale5? C'è profumo di crisi nell'aria.

La verità è venuta a galla come uno schiaffo in pieno viso. Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy ha scoperto che Finn è il padre di Luna e la cosa l’ha, come prevedibile, sconvolta. Questa novità, che il dottore non ha potuto non rivelare, potrebbe portare la coppia al capolinea. Tutto questo perché la Nozawa ha tentato di uccidere la Forrester ma anche perché potrebbe diventare presto la preda perfetta di Sheila Carter. Ma vediamo insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi che da noi in Italia, su Canale5, arriveranno tra un annetto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn rivela tutto a Steffy

Finn ha deciso di essere sincero con sua moglie. Infastidito dall’essere stato lui per primo vittima delle bugie di suo padre e poi di sua zia, il ragazzo ha scelto di non fare lo stesso errore che la sua famiglia ha fatto con lui e di dire tutto a Steffy. Il dottore è stato sin da subito conscio che per la sua amata non sarà facile accettare quanto lui ha da dirle e in effetti la reazione di Steffy alla verità è stata quella che si aspettava lui e noi.

Finn ha rivelato la notte d’amore con Poppy a Steffy ma poi ha continuato la sua conversazione con lei, confessandole che quello che è successo quel giorno ha avuto delle conseguenze. Non ci è voluto molto ad arrivare al nocciolo della questione e per la figlia di Ridge è stato un vero e proprio shock.

Beautiful Puntate Americane: Steffy lascerà Finn?

Steffy è inorridita nello scoprire prima che Poppy ha sedotto Finn e poi che da quella notte è arrivato un bambino. Inizialmente la ragazza, convinta che Luna fosse figlia di Tom, non ha pensato che il frutto dell’amore passeggero tra suo marito e la zia adottiva fosse proprio la Nozawa e ha pensato si trattasse di qualcun altro, sconosciuto a tutti. Steffy si è persino premurata di spingere il marito a cercare questo bambino perduto ma quando ha scoperto che si tratta di Luna le cose sono cambiate del tutto.

L’idea che Luna sia la sua figliastra e che nella sua famiglia c’è un altro assassino oltre a Sheila, l’ha completamente lasciata senza parole e piena di terrore. La Forrester non ha dimenticato i brutti momenti che ha passato a causa dell’ex stagista della maison di moda e ha persino dichiarato di fare i conti ogni giorno con i terribili ricordi impressi nella sua mente da allora. Per lei quindi questa rivelazione ha un peso fortissimo, che potrebbe portarla a dire basta e chiudere con un matrimonio che le ha regalato sì tanta felicità ma anche due assassine in famiglia. Siamo certi che Finn tenterà di non perderla ma non siamo altrettanto sicuri che stavolta per la bella figlia di Ridge e Taylor valga la pena lottare.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Sheila all’attacco con Luna

Noi speriamo davvero che Steffy riesca ad andare avanti e che il suo matrimonio non crolli ma abbiamo molta paura che questo succeda, soprattutto dopo che Sheila ritornerà all’attacco. È certo che la Carter, nonna di Luna, vorrà avere un rapporto con sua nipote e questo potrebbe creare un sodalizio potenzialmente molto pericoloso per la famiglia Forrester. Nelle puntate americane di Beautiful la rossa ha spronato Poppy a non abbandonare sua figlia e a combattere per l’amore che prova per lei nonostante tutto quello che è successo. Un consiglio che si è trasformato in una dichiarazione d’intenti, con la quale Sheila ha rivelato di pensare ancora a Finn e a Hayes, cosa che ci lascia presupporre – sicuramente senza grande margine di errore – che una volta che scoprirà di Luna Nozawa, vorrà ottenere da lei quella chance che le manca. La diversità rispetto alle altre volte starà, secondo noi, nel fatto che la giovane ospite di Bill, reietta e rifiutata, si lascerà avvicinare dalla sua nonnina, speranzosa anzi decisa ad avere quella famiglia e quella stabilità che ha cercato con così tanta forza da macchiarsi le mani di sangue.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.