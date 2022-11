Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy inorridita dalla verità su Thomas. Fermerà le nozze tra Ridge e Taylor?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful, la Soap in onda in Italia su Canale5, ci rivelano che Douglas confesserà a sua zia Steffy che suo padre ha incastrato Brooke. Cosa deciderà di fare la Forrester? Fermerà il matrimonio o terrà per sé questo segreto?

Le bugie hanno le gambe corte e i segreti, a casa Forrester, non sono destinati a durare, soprattutto se di mezzo c'è Douglas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il bambino, preso coraggio e trovata la giusta occasione, rivelerà alla zia Steffy che suo padre ha incastrato nonna Brooke. Scopriamo insieme cosa succederà e cosa vedremo molto presto negli episodi della Soap, in onda in Italia, su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Douglas finge di stare male per non partecipare al matrimonio dei nonni

Ridge e Taylor si sposeranno di nuovo. Come vi abbiamo già anticipato in altri nostri articoli precedenti, il Forrester – dopo aver annullato il suo matrimonio con Brooke – chiederà alla madre dei suoi figli di convolare a nozze un'altra volta. Taylor accetterà con trasporto e i due saranno pronti a giurarsi amore eterno. Ma potrebbe esserci un grande ostacolo: Douglas. Il bambino ha scoperto che Thomas ha incastrato Brooke ed è rimasto molto deluso dal padre e da quello che ha fatto. Indeciso sul da farsi e convinto dal papà a tenere la bocca chiusa, per il bene della loro famiglia, il bambino cercherà di non partecipare al grande evento dei suoi nonni e fingerà di stare male. Questo metterà in allarme Steffy che deciderà di raggiungere il nipote nella sua camera, per sapere cosa gli prenda.

Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas rivela a Steffy dell'imbroglio di Thomas

Steffy sarà contentissima che suo padre e sua madre si risposino. Era una cosa che desiderava da anni ed è sempre stata convinta che i due si appartengano l'un l'altra. La Forrester non ha mai appoggiato il matrimonio di Ridge con Brooke, ritenendo la Logan la persona che le ha rovinato la vita. Ma Steffy dimostrerà di avere comunque a cuore la sua matrigna e nonostante la vittoria schiacciante appena ottenuta, e sarà preoccupata che la madre di Hope stia soffrendo. E avrà compassione per lei, ritenendola solo molto disperata, anche quando scoprirà da Ridge che è stata lei a chiamare i servizi sociali a Villa Forrester. Ma non vorrà pensarci più di tanto, visto le imminenti nozze. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo aver aiutato Taylor a prepararsi, scenderà nel grande salone e scoprirà che Douglas è in camera sua e non si sente molto bene. Per questo salirà di nuovo al piano superiore per accertarsi della salute del suo nipotino. E quando sarà davanti a lui, il bambino si aprirà completamente con la zia, l'unica a capire che c'è qualcosa che lo turba. Il piccolo le dirà di aver scoperto che Thomas ha incastrato nonna Brooke.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy inorridita. Thomas non è cambiato

Douglas confesserà alla zia di aver trovato la registrazione originale della chiamata ai servizi sociali. A chiamarli è stato suo padre, che ha poi modificato la sua voce, facendola somigliare a quella di Brooke. Steffy impallidirà. Possibile che suo fratello non abbia perso il vizio di combinare pasticci e di imbrogliare. La Forrester giurerà al nipote di occuparsi lei stessa della questione e gli prometterà che suo padre non se la prenderà con lui. Ha fatto la cosa giusta, ancora una volta! E mentre staranno parlando arriverà proprio il soggetto incriminato. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy aggredirà il fratello, accusandolo di aver compiuto un gesto folle. Lui cercherà di calmarla dicendole che alla fine hanno ottenuto quello che volevano entrambi. La ragazza gli ribadirà però di non aver voluto che le cose andassero così e che sua madre merita di essere amata e sposata non per un inganno. E proprio in quel momento arriverà Taylor, attirata dalle voci piuttosto alterate dei suoi figli. Scoprirà la verità? Cosa succederà?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.