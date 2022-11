Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge annulla il suo matrimonio con Brooke. La Logan giura vendetta contro Thomas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautifu ci rivelano che Ridge consegnerà a Brooke i documenti per l'annullamento del loro matrimonio e le rivelerà che dietro la sua scelta c'è l'ombra di Thomas. La Logan furiosa giurerà di vendicarsi di lui. Ma scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Tra Brooke e Ridge è arrivata la parola fine. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per i coniugi Forrester è tempo di dirsi addio e di chiudere il loro matrimonio. Ridge ha scelto di ricorrere all'annullamento delle nozze e non di divorziare. Questa decisione spezzerà il cuore a Brooke, che scoprirà – con orrore – che dietro a tutto quello che le sta succedendo c'è lo zampino di Thomas. È per lui e per qualcosa che lei ha fatto contro il giovane Forrester, che il suo consorte è tornato tra le braccia di Taylor e sta rinunciando a loro. La Logan, pur non scoprendo cosa di preciso abbia scatenato questa reazione, è pronta a prendersi la sua vendetta e a mettere Thomas Forrester ko per sempre.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge torna da Taylor e lascia Brooke

Nelle puntate americane di Beautiful i fan della Soap – in onda da noi su Canale5 – stanno assistendo alla fine del matrimonio tra Brooke e Ridge. La relazione tra i due è arrivata al capolinea per colpa di Thomas che, come vi abbiamo già anticipato in alcuni nostri articoli precedenti, ha fatto credere a suo padre che la sua adorata consorte abbia chiamato i servizi sociali per riportare Douglas a casa di Hope, denunciando il giovane Forrester di maltrattamenti. Con questa astuta mossa, il designer si è assicurato che Ridge scegliesse Taylor e chiudesse definitivamente il suo rapporto con la sua storica amante. Brooke però non avrà alcuna intenzione di mollare la presa sul suo amato marito e vorrà combattere sino all'ultimo respiro, soprattutto dopo aver ricevuto un'ulteriore pugnalata alle spalle.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge vuole l'annullamento del matrimonio con Brooke

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Ridge ha deciso di tornare da Taylor, convinto che sua moglie lo abbia pugnalato alle spalle, accusando Thomas di maltrattamenti e chiamando i servizi sociali. Peccato però che il Forrester ignori che è stato suo figlio a giocargli un tiro mancino. La verità stenta a venire a galla e questo porta lo stilista a prendere una decisione sconvolgente, soprattutto per Brooke. La Logan riceverà i documenti per l'annullamento delle sue nozze con il suo compagno e rimarrà senza parole. Ridge ha deciso di cancellare per sempre la loro relazione e ha scelto l'annullamento e non il divorzio, per dare un taglio netto al loro amore. Sino a questo momento, Brooke ha sperato che il suo adorato marito le spiegasse cosa gli è successo e che cosa lo ha portato a tornare da Taylor. La madre di Hope si è illusa che dopo aver chiarito con lui, le cose avrebbero potuto sistemarsi e che questo periodo diventasse un lontano – seppur fastidioso – momento di défaillance. Ma purtroppo le cose sono andate in modo totalmente diverso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre che l'annullamento è per colpa di Thomas e vuole vendetta

Ridge ha deciso di annullare il suo matrimonio con sua moglie e di procedere in questo modo non con il divorzio. La sua scelta è molto forte e Brooke è sconvolta; non immaginava che il suo amato Forrester desse un colpo di spugna alla loro relazione. Ma rimarrà ancora più di stucco quando scoprirà che dietro questa decisione c'è lo zampino di Thomas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che quando Ridge si recherà a casa sua per prendere di persona i documenti firmati, le rivelerà di aver fatto questa scelta, stanco e deluso per il suo comportamento nei confronti di suo figlio. Lo stilista non le dirà apertamente di aver sentito la sua telefonata ai servizi sociali ma le farà capire che la causa della loro separazione è Thomas Forrester. La Logan andrà su tutte le furie e una volta rimasta sola a casa con Hope, confesserà alla figlia di essere pronta a prendersi la sua vendetta contro il suo figliastro. Ma riuscirà a scoprire cosa ha davvero combinato il malefico Forrester?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.