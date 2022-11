Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Taylor si sposano... di nuovo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Ridge fa la proposta di matrimonio a Taylor, e lei dice "sì"!

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke vanno d'amore e d'accordo, e Thomas sembra essere tornato in sé. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che per colpa del giovane, il padre dirà addio per sempre alla moglie... e chiederà all'ex moglie, Taylor, di sposarlo!

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge dice addio a Brooke!

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke ancora insieme e Thomas rinsavito, i telespettatori americani stanno vedendo che, proprio a causa di quest'ultimo, i coniugi si dicono addio per l'ennesima volta. Il Forrester senior è tornato tra le braccia di Taylor, ed ha chiesto il divorzio alla Logan senior. La bionda, straziata dal dolore, non può far altro che accettare la sua decisione, benché non riesca a smettere di domandarsi - e di domandargli - il perché della sua drastica decisione: non pensa di aver fatto qualcosa di sbagliato. L'uomo, però, non ha la minima intenzione di fornirle alcuna spiegazione...

Douglas potrebbe mettere nei guai Thomas, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Il motivo per cui Ridge ha lasciato Brooke è che è convinto che lei abbia chiamato i servizi sociali per togliere Douglas a Thomas. La Logan senior non può neanche immaginarlo, dato che, in realtà, non c'entra niente con questa storia. Infatti, è stato il giovane stilista ad incastrarla, utilizzando un'app che modifica la voce durante le conversazioni telefoniche... app con cui adesso il bambino vorrebbe giocare. Thomas, per paura che il suo terribile segreto venga a galla, chiede a Douglas di andare in camera sua e di cancellarla, e lui, seppur senza nascondere la sua disapprovazione, acconsente. Ma il ragazzino, alla fine, ubbidirà davvero al padre?

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Taylor si sposano!

Dopo che la madre di Hope ha firmato le carte del divorzio, si confronta con Donna, la quale si dice stupita: come mai Brooke ha ceduto così facilmente? E mentre le sorelle parlano di ciò, qualcuno bussa alla porta: è Thomas! Quest'ultimo dichiara di non essere lì per gongolare, ed invece è proprio quello che comincia a fare. Intanto, lo stilista è insieme all'ex moglie, nonché attuale compagna. La Hayes gli sta domandando come si sente, ed il Forrester senior non le nasconde di provare un po' di tristezza; dopotutto, ha trascorso tanti anni al fianco della nuora di Liam. Nonostante il suo stato d'animo sia questo, l'uomo sta per regalare all'amata un momento davvero magico, e a viverlo: Ridge è in ginocchio, davanti a Taylor, con un anello in mano. La donna non gli dà neanche il tempo di dire niente, e, dopo aver pronunciato un commosso "sì", gli si getta con le braccia al collo!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.