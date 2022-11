Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas scopre che Thomas ha incastrato Brooke. Racconterà tutta la verità?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Douglas scoprirà la verità sulla chiamata ai servizi sociali e capirà che suo padre ha incastrato nonna Brooke. Ma deciderà di dirlo a tutti come ha fatto con la questione di Beth? Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Thomas ha un grosso problema e a procurarglielo è il suo stesso figlio. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il piccolo Forrester, giocando con l'app del suo cellulare, quella che modifica le voci, scoprirà che suo padre ha incastrato Brooke. È stato lui a chiamare i Servizi Sociali e a modificare la sua voce facendola somigliare a quella della Logan. Il bambino, sconvolto, riferirà al suo papà di non voler più mentire. Ma rivelerà a tutti questa scottante verità come ha fatto con la faccenda di Beth?

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas ha vinto. Brooke è ko!

Come vi abbiamo anticipato in dei nostri articoli precedenti, Ridge ha annullato il suo matrimonio con Brooke ed è pronto a sposare Taylor. Il Forrester ha deciso di chiudere il suo rapporto con la moglie, deluso dal suo comportamento e convinto che la Logan abbia chiamato i servizi sociali e abbia cercato di inguaiare Thomas. Ma la verità è ben'altra. È stato proprio quest'ultimo a fare quella chiamata e a fingere fosse stata Brooke, modificando la sua voce con un app scaricata nel suo cellulare. Thomas è e sarà, lo vedremo, molto contento di quello che ha fatto e quando scoprirà che suo padre è pronto a unirsi di nuovo con la sua mamma, non riuscirà a trattenere la sua soddisfazione nel vedere la sua nemica completamente distrutta.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke sospetta che Thomas abbia convinto Ridge a lasciarla

Ridge ha lasciato Brooke non rivelandole il vero motivo per cui ha deciso di chiudere con lei ma facendole capire che dietro alla sua decisione c'è Thomas. La Logan ha cominciato a pensare che la causa di tutto sia il suo comportamento con il giovane Forrester ma è convinta che ci sia altro dietro. Non è mai stato un mistero la sua disistima nei confronti del suo figliastro. Il ragazzo deve averle messo contro suo padre, combinandone un'altra delle sue. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che mentre Brooke dichiarerà guerra al ragazzo, pronta a tutto per riprendersi suo marito, qualcuno potrebbe darle una mano senza che lei ne sappia nulla. E questo qualcuno è Douglas.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Douglas scopre il segreto di Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Douglas si metterà a giocare con il cellulare del padre e con l'app che cambia le voci, quella che Thomas ha usato per chiamare – con la voce di Brooke – i servizi sociali. Il Forrester cercherà di convincere il figlio a cancellare l'applicazione ma senza, purtroppo per lui, successo. E mentre giocherà, Douglas capirà come ripristinare i vocali cancellati e scoprirà quello con cui suo padre ha incastrato nonna Logan. Il piccolo capirà subito che il suo papà ha di nuovo ingannato la loro famiglia e senza paura gli farà capire di essere molto deluso dal suo comportamento e di voler raccontare la verità a tutti. Thomas lo convincerà a mantenere il segreto – almeno per ora – dicendogli di aver fatto quello che ha fatto per il loro bene e per mettere a suo nonno e a sua nonna Taylor di tornare insieme. Il bisnipote di Eric non riuscirà però a scrollarsi di dosso il senso di colpa e durante i festeggiamenti per il fidanzamento dei suoi nonni, potrebbe spifferare tutto. Rivelerà che Brooke è stata ingannata?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.