Beautiful Anticipazioni Americane: È finita per Hope. Steffy decreta la fine del Regno delle Logan e pensa al licenziamento!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha deciso di passare all'attacco e non sarà facile fermarla. La Forrester ha dichiarato guerra alla sua sorellastra anzi l'ha proprio minacciata di vendicarsi di lei e di tutto quello che le donne Logan hanno fatto contro la sua famiglia. Scopriamo insieme cosa è successo nella Soap.

Lo scontro tra Hope e Steffy sta diventando un “affare di famiglia”. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la bella Forrester ha deciso di vendicarsi del male che Hope e sua madre hanno fatto a lei e ai suoi cari ma soprattutto di non permettere mai più che nessuno legato a lei da vincoli di sangue, versi una lacrima a causa loro. E tutto questo è suonato come una vera e propria sentenza, nella quale la figlia di Ridge ha decretato la fine del regno delle Logan.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy tuona contro Hope. Thomas deve lasciarla

Vi avevamo annunciato che scomode verità verranno a galla e che la vita di molti dei personaggi della Soap sta per cambiare. Tra queste c’è quella di Hope, che sta per vivere una nuova fase della sua relazione con Thomas. Dopo il suo rifiuto di sposarlo, il secondo rifiuto, Steffy ha deciso di far aprire gli occhi al fratello e di dirgli molto chiaramente che la Logan non potrà mai e poi mai amarlo e che si sta approfittando di lui. La Forrester ne è sempre stata certa ma visto le ultime situazioni ha pure le prove per dimostrare al ragazzo di aver sempre avuto ragione. E le sue parole sembrano aver fatto centro, visto che Thomas ha cominciato a domandarsi – e a chiederlo pure a Brooke – se Hope lo ami davvero oppure no.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy impone a Hope di stare lontana da Thomas

Hope ha spezzato il cuore di Thomas e sia lei che Steffy hanno potuto vedere gli occhi del ragazzo offuscarsi davanti alla verità, terribile, che neanche stavolta potrà coronare i suoi sogni d’amore. Il Forrester ha trovato consolazione in sua sorella che, sebbene con parole dure, gli ha fatto capire che non può continuare in questo modo e che deve chiudere la sua relazione con Hope. E Steffy ci è andata giù pesante anche con la sorellastra, a cui – senza tanti giri di parole – ha imposto di stare lontana da suo fratello e di non permettersi mai più di usarlo per stare meglio lei e per sentirsi amata, senza ricambiare il suo affetto. Ma la cosa non si è conclusa qui,

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy emette la sua sentenza di vendetta

Il punto centrale del discorso di Steffy sta nel fatto che Thomas, frequentando Hope che non lo ama, potrebbe ricadere nelle sue vecchie pazze abitudini. La Forrester non può permetterlo e visto che la bionda non sembra minimamente in grado di allontanarsi dallo stilista e continua anzi a tormentarlo, lei deve prendere le redini della situazione.

Steffy ha accusato Hope di approfittare dei sentimenti di Thomas per sentirsi finalmente amata, senza però curarsi dei suoi di sentimenti. Non amando il Forrester e non rispettando la sua fragilità, quello che Hope sta facendo è semplicemente approfittarsi delle sue debolezze, per poi – una volta finito di giocare con lui – lasciarlo senza forze e distrutto… e con lui la sua famiglia. Esattamente come ha sempre fatto Brooke con loro. E il risentimento della bruna verso la famiglia di donne che ha rovinato più volte la serenità della sua vita, è emersa senza pietà e si è trasformata in una sentenza di vendetta. “È finita Hope!”, ha tuonato Steffy ed è chiaro che queste parole presuppongano un chiaro intento di fargliela pagare, qualora non si allontanasse da loro immediatamente.

E la conferma che Steffy farà di tutto e vorrebbe poter fare di tutto per tenere lontana Hope, ce la dà la stessa Steffy. In una recente intervista, Jacqueline MacInnes Wood ha dichiarato che il suo personaggio sarebbe pure pronto a licenziare Hope dalla Forrester e in quanto CO-CEO dell’azienda ne avrebbe pure il potere ma sappiamo che dovrebbe scontrarsi di nuovo con Brooke e con quell’eterno indeciso di suo padre.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.