Beautiful Anticipazioni Americane: Hope spezza il cuore a Thomas. Non lo sposerà neanche stavolta!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha spezzato il cuore di Thomas rifiutando, per la seconda volta, la sua proposta di matrimonio. Per il Forrester è stato un durissimo colpo, stavolta pensava davvero che gli avrebbe detto di sì. Scopriamo insieme cosa è successo nella Soap.

Hope ha detto NO! Le Anticipazioni Americane di Beautiful non confermano le nostre supposizioni e ci rivelano che la Logan non ha accettato di sposare Thomas e ha deciso di rimandare le loro nozze a quando sarà pronta. Una decisione che ha fatto infuriare Steffy e che porterà la Forrester ad aggredire la sua sorellastra. Insomma il caos che scoppierà tra le due sarà per via della scelta della bionda di non diventare – ancora – la moglie del Forrester. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope dice NO a Thomas

Thomas è tornato alla carica con Hope e convinto che fosse arrivato il momento di fare sul serio, ha deciso di chiedere alla Logan di nuovo di sposarlo. Ma anche stavolta la biondina non ne ha voluto sapere e ha chiesto al Forrester di aspettare ancora. Hope ha dichiarato di non sentirsi ancora pronta per diventare la moglie di qualcuno; ora vuole concentrarsi sui suoi figli, su di sé e sulla sua carriera, senza essere in qualche modo condizionata. E la cosa ha ovviamente ferito moltissimo lo stilista, che credeva davvero fosse giunto il momento di metterle l’anello al dito.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas si sfoga con Steffy. La Forrester è furiosa

Thomas è rimasto senza parole. Non si immaginava che anche stavolta Hope gli dicesse di no. Dopo i momenti di passione passati insieme e la grande affinità che si è creata tra loro – con la Logan che gli ha finalmente detto di amarlo – lo stilista ha pensato che fosse davvero arrivato il giusto momento per convolare a nozze con la sua compagna. Ma purtroppo le cose sono andate molto diversamente. Il giovane non ha potuto fare altro che andarsene, con il cuore spezzato, e trovare consolazione in sua sorella. Steffy ha accolto suo fratello pronta a consolarlo. Diversamente da lui, lei sapeva che non sarebbe andata bene e che Hope non era e non sarà mai la persona giusta per lui. Ma il gran rifiuto della biondina l’ha fatta davvero arrabbiare, soprattutto perché, per l’ennesima volta, Thomas ha il cuore spezzato.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy pronta a mettere in chiaro le cose con Hope

Steffy ha una grande paura, ovvero quella di vedere suo fratello, distrutto da Hope, tornare ad avere problemi di instabilità. La Forrester non ha dimenticato cosa ha combinato il suo fratellone e ha sempre il timore che lui possa ricadere in vecchie abitudini malsane. Per questo, quando ha scoperto del grande rifiuto della Logan, è andata su tutte le furie. Le due ragazze perderanno presto il controllo e non – come penavamo all’inizio – per fermare le nozze tra Hope e Thomas ma per via del NO senza pietà della biondina, incapace di capire che i suoi tira e molla e i suoi comportamenti ambigui stiano facendo del male al suo compagno. Insomma Steffy se la prenderà con la sorellastra, colpevole secondo lei di non amare davvero Thomas e di giocare con i suoi sentimenti. Lo scontro sarà durissimo e vecchie ruggini faranno tuonare la Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.