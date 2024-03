Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Finn in guerra dopo la morte di Sheila. Aria di divorzio a casa Forrester?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn non ha preso per nulla bene la morte di Sheila e sebbene la moglie sia sconvolta e dica di aver agito per legittima difesa, il dottore non sembra riuscire a perdonarla. Aria di divorzio a casa Forrester? Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy ha ucciso Sheila

La resa dei conti è arrivata e tra Sheila e Steffy si è consumato l’atto finale. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che la bella Forrester, dopo aver subito un agguato da parte della Carter, ha finito per proteggersi, pugnalando la sua rivale e facendola cadere a terra, morta. Steffy dovrà spiegare bene alla polizia come si sono svolti i fatti e dovrà pure difendersi dall’accusa di omicidio ma mentre Ridge e Thomas le staranno vicino e la rassicureranno, dicendole che le cose andranno per il meglio, Finn non riuscirà a essere così tanto empatico con la moglie e anzi sembrerà accusarla di aver fatto quello che proprio non doveva fare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn è sconvolto per la morte di Sheila

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn, sin da subito, è rimasto senza parole per la morte di Sheila. Il dottore non è riuscito ad abbracciare e consolare la moglie ma si è focalizzato sul punto in cui il corpo di Sheila si è adagiato a terra e sulla pozza di sangue ancora presente sul pavimento. Il dottore è rimasto senza parole per diverso tempo e ha continuato a pensare e ripensare a tutte le volte in cui la Carter gli aveva rivolto parole d’amore e affetto, finendo per pensare che Steffy non abbia per nulla fatto la cosa giusta. Finn ha sempre dimostrato di avere un certo affetto per la rossa e di non volere la sua morte, nonostante tutto quello che lei ha combinato alla sua famiglia. Il medico avrebbe preferito che sua madre finisse in prigione e non in una bara. Sapere poi che è finita così per colpa della donna che ha sposato, sarà la goccia che lo farà traballare completamente.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn non riesce a perdonare Steffy

Finn non riuscirà a capacitarsi che Sheila sia davvero morta e che a ucciderla sia stata Steffy. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che il ragazzo ha già cominciato a dare segni di fastidio nei confronti di quanto combinato dalla moglie e ha ricordato, con rabbia, che la Carter oltre a una criminale, era sua madre. Un atteggiamento che ci fa pensare che il bel Finn non riuscirà a mandare giù questa storia e che lo porterà a non perdonare la Forrester, nonostante quello che la ragazza ha passato a causa della rossa, sin da bambina.

Finn potrebbe non solo non perdonare Steffy ma anche avvicinarsi a Hope che, diversamente da tutti, sembra aver capito che tipo di legame lo unisse a Sheila e perché fosse sempre così combattuto tra la sua famiglia e la sua madre naturale. Ci sarà quindi aria di divorzio a casa Forrester? Steffy finirà per dover dire addio a suo marito e lo vedrà trovare consolazione in un’altra donna, proprio quella con cui per anni ha dovuto dividere Liam?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.